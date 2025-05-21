Hisarcıklıoğlu: Artık yabancı firmalar HOMETEX’te yer talep ediyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TETSİAD tarafından, BTSO iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Fuarı'nı gezdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 23 Mayıs Cuma akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, stant açan firmalarla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu'na, BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve TETSİAD Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak eşlik etti.

Fuarla birlikte tablo tersine döndü

HOMETEX Fuarı'nın artık uluslararası bir marka haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Geçmiş yıllarda İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki fuarlardan yer arardık. Gelinen noktada, tekstil denince akla İstanbul fuarı geliyor ve yabancı firmalar bizden yer istiyor. Bu, müthiş bir gelişme. TETSİAD'ı, tekstil sektörüne yatırım yapan tüm firmalarımızı ve BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ı bu katkılarından dolayı kutluyorum. Denizli de tekstilde önde gelen şehirlerimizden biri olarak, Babadağ'dan başlayan köklü bir geleneği temsil ediyor. Fuarımızın sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Geçen yıl 175 bin ziyaretçimiz vardı, inşallah bu sene bu sayıyı daha da artıracağız." şeklinde konuştu.