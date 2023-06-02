'Hızlı Türkler' global markaları işbirliği radarına aldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 1.604 firma ile yoğun katılım gösterdiği fuara, 189 Türk firması katılım sağladı. Avrupa'nın kalite yönünden beklentisini karşılayacak ürünlerin Türk firmalar tarafından yapıldığını kaydeden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türk firmalarının rekabetçi fiyatları ve hızlı teslimat özellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Fuarda Türk firmaların uluslararası global markalarla buluştuğunu kaydeden Çetin Tecdelioğlu, AR-GE, yeni ürünler ve kalite yönünden gelişimleri yakından takip ettiğini, bu özellikleriyle Türk firmaların global markaların tedarikçisi olma fırsatını iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

En fazla ihracat Almanya’ya

Sektörün 2023 yılı ilk 4 aylık ihracatının 3,77 milyar dolar olduğunu, en büyük payın 452,7 milyon dolarla Almanya’ya ait olduğunu belirten Tecdelioğlu, "Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat 1,5 milyar dolar.

Almanya’ya yapılan sektör ihracatı, Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın yüzde 30’unu oluşturuyor. Mobilya aksesuarları alt sektöründe ise Türkiye olarak 2023 yılı ilk 4 aydaki ihracatımız 363,5 milyon dolar. 2023 yılındaki sektör ihracatımızın yaklaşık yüzde 10’unu kapsayan bu sektör, ihracatımızın önemli kalemlerinden birini oluşturuyor” diye konuştu.

Fuarın sektöre ciddi katma değer katacağına inandıklarını dile getiren Tecdelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası global markalarla buluştuğumuz bu fuarda; AR-GE, yeni ürünler ve firmalarımızın global markaların tedarikçisi olma fırsatını iyi değerlendirmeleri gerektiğini tespit ettik. Firma ziyaretlerinde bu konuda yönlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki yıllarda bu fuarın Türk katılımcı firmalarının daha çok arttığı, sektörden ve pazardan daha fazla pay aldığı bir hale dönüşmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız.”