Hizmet İhracatçıları Birliği kendi genel sekreterliğini kuracak

ANKARA (DÜNYA)-2018 yılında çıkarılan tebliğle ayrı bir birlik haline gelen Hizmet İhracatçıları Birliği, artık sekretaryasını da kendisi yürütecek.

2018/3 sayılı tebliğ ile Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin unvanı, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği olarak değiştirilmişti. Sekreterya hizmetleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere Hizmet İhracatçıları Birliği kurulmuştu.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni tebliğ ile Hizmet İhracatçıları Birliği’nin, ayrı bir genel sekreterlik kurması hükme bağlandı.

Düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk.” dedi.

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin sekretarya hizmetlerinin artık bu yeni Genel Sekreterlik tarafından yürütüleceğini belirten Pekcan, “Hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak.” diye konuştu.