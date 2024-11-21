Hizmet ihracatı kapsamında tüm taşımalarda teşvik almayı bekliyoruz
Sektörümüzün talebi, ithalat, transit, üçüncü ülke ve treyler taşımalarında akaryakıt ve benzeri teşvikler verilmesidir. Diğer talep de yurtdışında 300 gün bulunan taşıtlara kasko ve zorunlu sigorta indirimi yapılması ve nitelikli sürücü eksikliğinin giderilmesi.
Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği Başkanı Aslan SAVAŞAN
Hizmet ihracatı kapsamında bulunan ithalat, transit, üçüncü ülke ve treyler taşımalarında akaryakıt desteği alınmıyor. Halbuki ithalat, transit, üçüncü ülke ve treyler ile yapılan taşımalarda akaryakıt yurtdışından alınıyor ve döviz kaybına neden oluyor. Karayolu ile taşıma yapan sektörümüzün talebi, ithalat, transit, üçüncü ülke ve dorse (treyler) taşımalarında akaryakıt ve benzeri teşvikler verilmesidir.
Sektörümüzün bir diğer talebi de yurtdışında 300 gün civarı bulunan taşıtlarına kasko ve zorunlu sigorta indirimi ve mevcut yetişmiş sürücü eksikliği. Bu nedenle yaş haddinin kalıcı şekilde uzatılmasını, meslek yüksekokulları, ön lisans programları, halk eğitim, İŞKUR programlarına “Karayolu Yük Taşıtı Sürücü” sınıflarının açılmasını ve belediyelerimizin bu konuda yaygın eğitim programları vermesini ve teşvik edilmelerini bekliyoruz.
Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları Acente Sahipleri Derneği’ne üye olan firmalarımız uluslararası karayolu ile taşımacılık yapmakta olup ihracat, ithalat, transit ve üçüncü ülke taşıması yaparak hizmet ihracatı kapsamında ülkemize hem döviz kazandırıyor hem de istihdam sağlıyor.
Hizmet ihracatı yapan sektörümüz, yurtdışı kaynaklı haksız rekabete uğradığı nedeniyle telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşıyor. Uluslararası karayolu ile taşımacılık yapan firmaların sürücü vizeleri, geçiş kotaları ve diğer yaptırımlar ile ülkemizin aldığı pay her geçen yıl azalıyor. İleride ihracat mallarımızı ithalat yolu ile taşıma zorunluluğu doğabilecektir.
Haksız rekabete; sürücü ve iş insanlarına Schengen vize sorunu, AB ülkelerini geçiş ve UBAK belge kotası sorunu, AB ülkelerine ihracat bildirim yapılması zorunluluğu ve yurtiçi denetimlerin etkin yapılmaması neden oluyor. Zira T.C. vatandaşı sürücü ve iş insanı vize alım süreçlerinin ağırlaştığı, bunun yanı sıra AB ülkelerinin sayısı artmasıyla Schengen vizelerindeki 90 gün kuralı yetersiz kalıyor. Ancak yabancı ülke sürücüleri, vizesiz veya vizeli ise vize alım süreçlerinde aynı uygulamaya maruz kalmıyor.
Kontroller ve beyanlar dijital olarak yapılmalı
Yol kenarları denetimlerinin yaygınlaştırılmasını ve etkinleştirilmesini talep ediyoruz. Bir başka sorun da taşımalarda birden çok aynı beyan ve belgelerin tekrar istenmesidir.
Kontrollerin ve beyanların dijital olarak yapılması ve zaten var olan ilgili Bakanlıklardan istenmesi sektörümüzün diğer taleplerindendir. Ulaşmak istediğimiz amaç, uluslararası karayolu ile taşıma yapan firmalarımızın ihracat, ithalat, transit ve üçüncü ülke taşımalarında zorluklarla kazandığı mevzileri korumak ve yeni mevziler kazanılması amacıyla yaşadığımız sorunların çözülmesi. Dolayısıyla da hizmet ihracatı kapsamında ihracat, ithalat, transit ve üçüncü ülke taşımalarında aldığı payı daha yukarılara çıkarmayı ve tüm bunlara bağlı olarak da ülkemize daha fazla döviz kazandırmayı ve daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz.