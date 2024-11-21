Hizmet ihracatı kapsamında tüm taşımalarda teşvik almayı bekliyoruz

Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği Başkanı Aslan SAVAŞAN

Hizmet ihracatı kapsamın­da bulunan ithalat, tran­sit, üçüncü ülke ve treyler taşımalarında akaryakıt desteği alınmıyor. Halbuki ithalat, tran­sit, üçüncü ülke ve treyler ile ya­pılan taşımalarda akaryakıt yurt­dışından alınıyor ve döviz kaybına neden oluyor. Karayolu ile taşıma yapan sektörümüzün talebi, itha­lat, transit, üçüncü ülke ve dorse (treyler) taşımalarında akaryakıt ve benzeri teşvikler verilmesidir.

Sektörümüzün bir diğer talebi de yurtdışında 300 gün civarı bulu­nan taşıtlarına kasko ve zorunlu sigorta indirimi ve mevcut yetiş­miş sürücü eksikliği. Bu nedenle yaş haddinin kalıcı şekilde uzatıl­masını, meslek yüksekokulları, ön lisans programları, halk eğitim, İŞ­KUR programlarına “Karayo­lu Yük Taşıtı Sürücü” sınıflarının açılmasını ve belediyelerimizin bu konuda yaygın eğitim programla­rı vermesini ve teşvik edilmelerini bekliyoruz.

Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları Acente Sahipleri Derneği’ne üye olan firmalarımız uluslararası karayolu ile taşımacı­lık yapmakta olup ihracat, ithalat, transit ve üçüncü ülke taşıması ya­parak hizmet ihracatı kapsamında ülkemize hem döviz kazandırıyor hem de istihdam sağlıyor.

Hizmet ihracatı yapan sektörümüz, yurt­dışı kaynaklı haksız rekabete uğ­radığı nedeniyle telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşıyor. Ulusla­rarası karayolu ile taşımacılık ya­pan firmaların sürücü vizeleri, ge­çiş kotaları ve diğer yaptırımlar ile ülkemizin aldığı pay her geçen yıl azalıyor. İleride ihracat mallarımı­zı ithalat yolu ile taşıma zorunlu­luğu doğabilecektir.

Haksız reka­bete; sürücü ve iş insanlarına Sc­hengen vize sorunu, AB ülkelerini geçiş ve UBAK belge kotası soru­nu, AB ülkelerine ihracat bildirim yapılması zorunluluğu ve yurtiçi denetimlerin etkin yapılmaması neden oluyor. Zira T.C. vatandaşı sürücü ve iş insanı vize alım süreç­lerinin ağırlaştığı, bunun yanı sı­ra AB ülkelerinin sayısı artmasıyla Schengen vizelerindeki 90 gün ku­ralı yetersiz kalıyor. Ancak yabancı ülke sürücüleri, vizesiz veya vizeli ise vize alım süreçlerinde aynı uy­gulamaya maruz kalmıyor.

Kontroller ve beyanlar dijital olarak yapılmalı

Yol kenarları denetimlerinin yaygınlaştırılmasını ve etkinleşti­rilmesini talep ediyoruz. Bir başka sorun da taşımalarda birden çok aynı beyan ve belgelerin tekrar is­tenmesidir.

Kontrollerin ve beyanların di­jital olarak yapılması ve zaten var olan ilgili Bakanlıklardan isten­mesi sektörümüzün diğer talep­lerindendir. Ulaşmak istediğimiz amaç, uluslararası karayolu ile ta­şıma yapan firmalarımızın ihra­cat, ithalat, transit ve üçüncü ül­ke taşımalarında zorluklarla ka­zandığı mevzileri korumak ve yeni mevziler kazanılması amacıyla yaşadığımız sorunların çözülme­si. Dolayısıyla da hizmet ihracatı kapsamında ihracat, ithalat, tran­sit ve üçüncü ülke taşımalarında aldığı payı daha yukarılara çıkar­mayı ve tüm bunlara bağlı olarak da ülkemize daha fazla döviz ka­zandırmayı ve daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz.