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Hizmet ihracatı kapsamında tüm taşımalarda teşvik almayı bekliyoruz

Sektörümüzün talebi, ithalat, transit, üçüncü ülke ve treyler taşımalarında akaryakıt ve benzeri teşvikler verilmesidir. Diğer talep de yurtdışında 300 gün bulunan taşıtlara kasko ve zorunlu sigorta indirimi yapılması ve nitelikli sürücü eksikliğinin giderilmesi.

Dünya Gazetesi
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Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği Başkanı Aslan SAVAŞAN

 Hizmet ihracatı kapsamın­da bulunan ithalat, tran­sit, üçüncü ülke ve treyler taşımalarında akaryakıt desteği alınmıyor. Halbuki ithalat, tran­sit, üçüncü ülke ve treyler ile ya­pılan taşımalarda akaryakıt yurt­dışından alınıyor ve döviz kaybına neden oluyor. Karayolu ile taşıma yapan sektörümüzün talebi, itha­lat, transit, üçüncü ülke ve dorse (treyler) taşımalarında akaryakıt ve benzeri teşvikler verilmesidir.

Sektörümüzün bir diğer talebi de yurtdışında 300 gün civarı bulu­nan taşıtlarına kasko ve zorunlu sigorta indirimi ve mevcut yetiş­miş sürücü eksikliği. Bu nedenle yaş haddinin kalıcı şekilde uzatıl­masını, meslek yüksekokulları, ön lisans programları, halk eğitim, İŞ­KUR programlarına “Karayo­lu Yük Taşıtı Sürücü” sınıflarının açılmasını ve belediyelerimizin bu konuda yaygın eğitim programla­rı vermesini ve teşvik edilmelerini bekliyoruz.

Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları Acente Sahipleri Derneği’ne üye olan firmalarımız uluslararası karayolu ile taşımacı­lık yapmakta olup ihracat, ithalat, transit ve üçüncü ülke taşıması ya­parak hizmet ihracatı kapsamında ülkemize hem döviz kazandırıyor hem de istihdam sağlıyor.

Hizmet ihracatı yapan sektörümüz, yurt­dışı kaynaklı haksız rekabete uğ­radığı nedeniyle telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşıyor. Ulusla­rarası karayolu ile taşımacılık ya­pan firmaların sürücü vizeleri, ge­çiş kotaları ve diğer yaptırımlar ile ülkemizin aldığı pay her geçen yıl azalıyor. İleride ihracat mallarımı­zı ithalat yolu ile taşıma zorunlu­luğu doğabilecektir.

Haksız reka­bete; sürücü ve iş insanlarına Sc­hengen vize sorunu, AB ülkelerini geçiş ve UBAK belge kotası soru­nu, AB ülkelerine ihracat bildirim yapılması zorunluluğu ve yurtiçi denetimlerin etkin yapılmaması neden oluyor. Zira T.C. vatandaşı sürücü ve iş insanı vize alım süreç­lerinin ağırlaştığı, bunun yanı sı­ra AB ülkelerinin sayısı artmasıyla Schengen vizelerindeki 90 gün ku­ralı yetersiz kalıyor. Ancak yabancı ülke sürücüleri, vizesiz veya vizeli ise vize alım süreçlerinde aynı uy­gulamaya maruz kalmıyor.

Kontroller ve beyanlar dijital olarak yapılmalı

Yol kenarları denetimlerinin yaygınlaştırılmasını ve etkinleşti­rilmesini talep ediyoruz. Bir başka sorun da taşımalarda birden çok aynı beyan ve belgelerin tekrar is­tenmesidir.

Kontrollerin ve beyanların di­jital olarak yapılması ve zaten var olan ilgili Bakanlıklardan isten­mesi sektörümüzün diğer talep­lerindendir. Ulaşmak istediğimiz amaç, uluslararası karayolu ile ta­şıma yapan firmalarımızın ihra­cat, ithalat, transit ve üçüncü ül­ke taşımalarında zorluklarla ka­zandığı mevzileri korumak ve yeni mevziler kazanılması amacıyla yaşadığımız sorunların çözülme­si. Dolayısıyla da hizmet ihracatı kapsamında ihracat, ithalat, tran­sit ve üçüncü ülke taşımalarında aldığı payı daha yukarılara çıkar­mayı ve tüm bunlara bağlı olarak da ülkemize daha fazla döviz ka­zandırmayı ve daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz.