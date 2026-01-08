HKÜ'dan, Özbekistan ve Kazakistan’a temsilcilik
Bu yıl vakıf üniversiteleri genelinde ortalama doluluk oranı yaklaşık yüzde 75 seviyesinde olduğunu söyleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitelerinde bu oranın yüzde 85,51’e ulaştığını kaydetti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Küçükerdoğan yakında Özbekistan, Kazakistan’da ayrı ayrı temsilciliklerin açılacağı bilgisini de verdi. HKÜ’nün kuruluşundan bu yana ülkesinde örnek ve dünyada saygın bir üniversite olma vizyonuyla yoluna devam ettiğini söyleyen Küçükerdoğan, “573 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren üniversite, bugün 9 fakülte, 2 yüksekokul, 40 bölüm ve 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile güçlü ve geniş bir yapıya sahip.
HKÜ, Lisansüstünde 75 programla, 17 araştırma ve uygulama merkezi ile bilimsel üretimi destekliyor ve bölgenin ve toplumun geleceğini yeniden inşa eden bir uygulamalı araştırma üniversitesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Bugün üniversitemizde; 305 akademik personel ve 8 bin 237 öğrenci bulunmaktadır. Bu insan kaynağı, üniversitemizin en büyük gücünü oluşturmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana 20 bine yakın mezun vererek ülkemize ve dünyaya nitelikli insan kaynağı kazandırmışız” diye konuştu.
Uluslararasılaşma alanında önemli adım
HKÜ’nün uluslararasılaşma alanında; 27 ülkeden 445 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını sadece bu yıl 170 yeni uluslararası öğrencinin, üniversiteyi tercih ettiğini aktaran Küçükerdoğan, “100’ün üzerinde Erasmus+ anlaşmasıyla küresel bir akademik ağın parçası hâline gelmiş bulunuyoruz” dedi.
“Üniversite–sanayi iş birliğinde güçlüyüz”
Uluslararasılaşma yolunda (HKU Universe) ile çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Rektör Küçükerdoğan, “Coursera ile yapılan iş birliği sayesinde öğrencilerimiz ve akademik personelimiz; dünyanın önde gelen üniversiteleri ve teknoloji şirketleri tarafından sunulan binlerce çevrim içi ders ve sertifika programına erişim imkânına kavuşmuştur. 25 öğrencimize 4 şehirde, Berlin, Londra, Dublin ve Barcelona, mesleki staj olanağı sunacağız. Anlaşmalar tamamlandı ayrıca yakında Özbekistan, Kazakistan’da ayrı ayrı temsilcilikler açılacak” şeklinde konuştu.
Rektör Küçükerdoğan, HKÜ OSB Teknokent aracılığıyla uygulamalı eğitimin güçlendirildiğini, üniversite–sanayi iş birliğinin somut çıktılara dönüştürüldüğünü söyledi. Öğrencilerin sanayiyle iç içe bir eğitim süreci yaşadığını belirten Küçükerdoğan, bu altyapının girişimcilik ve proje üretiminde önemli sonuçlar verdiğini ifade etti.
HKÜ’nün TEKNOFEST başvuruları, girişimcilik ve patent ticarileştirme alanlarında öne çıktığını aktaran Küçükerdoğan, mezun istihdam hızının da bu iş birliklerinin etkisiyle yükseldiğini kaydetti. Üniversite bünyesinde geliştirilen girişimcilik ekosisteminin, savunma ve teknoloji alanlarında nitelikli girişimlerin ortaya çıkmasını sağladığını belirten Küçükerdoğan, HKÜ OSB Teknokent’in bu sürecin merkezinde yer aldığını vurguladı.