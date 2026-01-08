HKÜ'dan, Özbekistan ve Kazakistan’a temsilcilik

Güneş DOĞDU SOYLU

Küçükerdoğan yakında Özbekistan, Kazakistan’da ayrı ayrı temsilciliklerin açılacağı bil­gisini de verdi. HKÜ’nün kurulu­şundan bu yana ülkesinde örnek ve dünyada saygın bir üniversi­te olma vizyonuyla yoluna devam ettiğini söyleyen Küçükerdoğan, “573 bin metrekarelik alanda fa­aliyet gösteren üniversite, bugün 9 fakülte, 2 yüksekokul, 40 bölüm ve 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile güçlü ve geniş bir yapıya sahip.

HKÜ, Lisansüstünde 75 prog­ramla, 17 araştırma ve uygulama merkezi ile bilimsel üretimi des­tekliyor ve bölgenin ve toplumun geleceğini yeniden inşa eden bir uygulamalı araştırma üniversi­tesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Bugün üni­versitemizde; 305 akademik per­sonel ve 8 bin 237 öğrenci bulun­maktadır. Bu insan kaynağı, üni­versitemizin en büyük gücünü oluşturmaktadır. Kuruluşumuz­dan bu yana 20 bine yakın mezun vererek ülkemize ve dünyaya ni­telikli insan kaynağı kazandırmı­şız” diye konuştu.

Uluslararasılaşma alanında önemli adım

HKÜ’nün uluslararasılaşma alanında; 27 ülkeden 445 ulus­lararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını sadece bu yıl 170 yeni uluslararası öğrencinin, üniver­siteyi tercih ettiğini aktaran Kü­çükerdoğan, “100’ün üzerinde Erasmus+ anlaşmasıyla küresel bir akademik ağın parçası hâline gelmiş bulunuyoruz” dedi.

“Üniversite–sanayi iş birliğinde güçlüyüz”

Uluslararasılaşma yolunda (HKU Universe) ile çalışmala­rına devam ettiklerini anlatan Rektör Küçükerdoğan, “Cour­sera ile yapılan iş birliği saye­sinde öğrencilerimiz ve akade­mik personelimiz; dünyanın önde gelen üniversiteleri ve tek­noloji şirketleri tarafından su­nulan binlerce çevrim içi ders ve sertifika programına erişim imkânına kavuşmuştur. 25 öğ­rencimize 4 şehirde, Berlin, Londra, Dublin ve Barcelona, mesleki staj olanağı sunacağız. Anlaşmalar tamamlandı ayrıca yakında Özbekistan, Kazakis­tan’da ayrı ayrı temsilcilikler açılacak” şeklinde konuştu.

Rektör Küçükerdoğan, HKÜ OSB Teknokent aracılığıyla uy­gulamalı eğitimin güçlendi­rildiğini, üniversite–sanayi iş birliğinin somut çıktılara dö­nüştürüldüğünü söyledi. Öğ­rencilerin sanayiyle iç içe bir eğitim süreci yaşadığını belir­ten Küçükerdoğan, bu altyapı­nın girişimcilik ve proje üreti­minde önemli sonuçlar verdiği­ni ifade etti.

HKÜ’nün TEKNOFEST baş­vuruları, girişimcilik ve patent ticarileştirme alanlarında öne çıktığını aktaran Küçükerdo­ğan, mezun istihdam hızının da bu iş birliklerinin etkisiyle yük­seldiğini kaydetti. Üniversite bünyesinde geliştirilen girişim­cilik ekosisteminin, savunma ve teknoloji alanlarında nitelik­li girişimlerin ortaya çıkması­nı sağladığını belirten Küçüker­doğan, HKÜ OSB Teknokent’in bu sürecin merkezinde yer aldı­ğını vurguladı.