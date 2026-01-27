Hollywood’da durgunluk derinleşiyor: Bağımsız stüdyolar ayakta kalma mücadelesinde

Film ve televizyon yapım sektöründe yaşanan durgunluk, Hollywood’daki bağımsız stüdyoları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Los Angeles’ta son yıllarda yapılan büyük yatırımlara rağmen, yeni stüdyolar yeterli talebi bulmakta zorlanıyor.

East End Studios’un yönetici ortağı Shep Wainright, Los Angeles şehir merkezindeki Arts District’te, Sixth Street Köprüsü’nün hemen yanında yer alan 230 milyon dolarlık yeni film ve televizyon stüdyosunu geçen hafta hizmete açtı. Beş ses sahnesi, ofisler, atölyeler, yemekhane ve yapım ekipleri için gerekli tüm alanları barındıran tesis, son teknolojiyle donatıldı.

Wainright, “Bütün büyük televizyon ağları ve dijital platformlar tesisi gezdi. Kalitesine inanamadılar” derken, buna rağmen bugüne kadar yeni stüdyoda çekim için tek bir anlaşma bile imzalanmadığını söylüyor. Bu tablo, eyalet ve yerel yönetimlerin sektörü canlandırmak amacıyla yeni vergi teşviklerini gündeme getirdiği bir dönemde ortaya çıktı.

“Yapımları yeniden Los Angeles’a çekmek için herkes elinden geleni yapıyor ama tablo gerçekten çok vahim,” diyen Wainright, sektördeki durgunluğun boyutuna dikkat çekiyor.

Tarihi stüdyolarda da alarm zilleri

Yerel ses sahnesi sahiplerinin yaşadığı zorluklar, Hollywood’un en büyük stüdyo gayrimenkul sahiplerinden biri olan Hackman Capital Partners’ın, Studio City’deki tarihi Radford Studio Center’ı Goldman Sachs’a devredeceğini açıklamasıyla daha da görünür hale geldi.

Son yıllarda Güney Kaliforniya genelinde, televizyon yapımlarındaki hızlı artış ve düşük faiz ortamının etkisiyle agresif ses sahnesi yatırımları yapılmıştı. Ancak çekim faaliyetlerinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi, bu yatırımların sürdürülebilirliğini tartışmalı hale getirdi.

Doluluk oranları sert düştü

Los Angeles bölgesindeki çekimleri takip eden kâr amacı gütmeyen FilmLA’nın verilerine göre, ses sahnelerinin yıllık ortalama doluluk oranı 2024’te yüzde 63’e geriledi. Bu oran, 2023’teki yüzde 69 seviyesinin de altında kalırken, 2016–2022 döneminde görülen yaklaşık yüzde 90’lık ortalamanın oldukça gerisinde kaldı.

FilmLA Sözcüsü Philip Sokoloski, 2025’e ilişkin hazırlanan raporların da doluluk oranlarında kayda değer bir toparlanmaya işaret etmediğini belirtiyor. Kurum, film ve televizyon çekim günlerinin geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 azaldığını da duyurdu.

“Peak TV” dönemi sona erdi

Emlak danışmanı Carl Muhlstein’a göre, sektörün bir dönem yaşadığı yoğunluk etkileyiciydi ancak kalıcı olması mümkün değildi. Dijital yayıncılığın yükselişiyle Netflix gibi yeni oyuncular ile Paramount ve Disney gibi köklü şirketler arasında pazar payı yarışı kızıştı. Bu süreçte yüzlerce özgün dizi üretildi.

“Peak TV” olarak adlandırılan bu dönemin zirvesi olan 2022 yılında, sektörde yaklaşık 200 dizi aynı anda yapım aşamasındaydı. Ancak bugün gelinen noktada, azalan çekimler ve düşen doluluk oranları, Hollywood’daki bağımsız stüdyolar için belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.