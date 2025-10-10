Hometex‘e devlet desteği 1.3 milyon TL’ye çıkıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Mevcut yönetimin desteği ile adaylı­ğını açıklayan ve halen TET­SİAD başkan yardımcılığı gö­revini yürüten Bursalı iş in­sanı Ufuk Ocak, İstanbul’da sektör paydaşları ile bir araya gelerek projelerini anlattı. Şu anki yönetim olarak önemli projelere imza attıklarını ve yeni dönemde de bunu devam ettirmek istediklerini vurgulayan Ocak, ev tekstili sanayicilerine de bir müjde verdi.

“Sen de ihracatçı olabilirsin” hamlesi

Ev tekstili sektörünün vitrini haline gelen Home­tex Fuarı’nın ‘prestijli fuar’ kapsamına alındığını kayde­den Ocak, mevcut 300 bin TL olan destek tutarının 2026’da 1 milyon 300 bin TL olacağı­nı açıkladı. Ocak, “Ticaret Ba­kanlığımız tarafından destek miktarı her yıl enflasyon ora­nında artırılacak” dedi. Fua­rın daha önceki organizatör şirketle yaşanan problem­lerden sonra sektöre yeniden kazandırıldığını dile getiren Ocak, “TETSİAD ve KFA Fu­arcılık iş birliğiyle düzenle­nen fuar, son dört yılda üyele­re yaklaşık 250 milyon TL’lik ücret iadesi sağlayarak sek­törde büyük bir güven tazele­di.

Fuarın uluslararası alanda tanıtımı artırılırken, Ticaret Bakanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde alım heyetleri ge­tirilerek ihracat bağlantıla­rına zemin hazırlandı” diye konuştu. Sadece fuar organi­zasyonlarıyla sınırlı kalma­yacaklarını, gelecek dönemde özellikle mikro ihracatı artır­maya odaklanacaklarını ak­taran Ufuk Ocak, “Bu amaçla üyelerin DHL, TNT ve FedEx gibi uluslararası kargo firma­larıyla özel anlaşmalar yap­ması sağlanacak. Bu hamleyle tüm üyelerin ihracatçı olma­sı hedefleniyor. ‘Sen de ihra­catçı olabilirsin’ diyerek tüm sektöre ulaşacağız” diye ko­nuştu. Ocak ‘genç TETSİAD’ ve ‘TETSİAD kadın’ı kura­caklarını da belirtti.

“Sektörümüz değişecek”

TETSİAD başkanlık yarı­şında Ufuk Ocak’a desteği­ni açıklayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başka­nı İbrahim Burkay, insanlık var olduğu sürece ev tekstili sektörünün de mevcudiyetini koruyacağını söyledi. Burkay, şöyle devam etti: “Ama deği­şecek çünkü sektörler değişi­yor. İş bu değişimi sağlayabi­lecek bir yönetim anlayışını hakim kılmakta. Liderlik ve yönetim risk alma sanatıdır” şeklinde konuştu.