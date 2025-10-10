Hometex‘e devlet desteği 1.3 milyon TL’ye çıkıyor
Türkiye’nin üretim ve ihracattaki güçlü kaslarından ev tekstili sektörü, hareketli günler yaşıyor. Sektörün üst örgütü Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği (TETSİAD), 22 Ekim tarihinde yeni başkanını seçecek.
Nurdoğan A. ERGÜN
Mevcut yönetimin desteği ile adaylığını açıklayan ve halen TETSİAD başkan yardımcılığı görevini yürüten Bursalı iş insanı Ufuk Ocak, İstanbul’da sektör paydaşları ile bir araya gelerek projelerini anlattı. Şu anki yönetim olarak önemli projelere imza attıklarını ve yeni dönemde de bunu devam ettirmek istediklerini vurgulayan Ocak, ev tekstili sanayicilerine de bir müjde verdi.
“Sen de ihracatçı olabilirsin” hamlesi
Ev tekstili sektörünün vitrini haline gelen Hometex Fuarı’nın ‘prestijli fuar’ kapsamına alındığını kaydeden Ocak, mevcut 300 bin TL olan destek tutarının 2026’da 1 milyon 300 bin TL olacağını açıkladı. Ocak, “Ticaret Bakanlığımız tarafından destek miktarı her yıl enflasyon oranında artırılacak” dedi. Fuarın daha önceki organizatör şirketle yaşanan problemlerden sonra sektöre yeniden kazandırıldığını dile getiren Ocak, “TETSİAD ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuar, son dört yılda üyelere yaklaşık 250 milyon TL’lik ücret iadesi sağlayarak sektörde büyük bir güven tazeledi.
Fuarın uluslararası alanda tanıtımı artırılırken, Ticaret Bakanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde alım heyetleri getirilerek ihracat bağlantılarına zemin hazırlandı” diye konuştu. Sadece fuar organizasyonlarıyla sınırlı kalmayacaklarını, gelecek dönemde özellikle mikro ihracatı artırmaya odaklanacaklarını aktaran Ufuk Ocak, “Bu amaçla üyelerin DHL, TNT ve FedEx gibi uluslararası kargo firmalarıyla özel anlaşmalar yapması sağlanacak. Bu hamleyle tüm üyelerin ihracatçı olması hedefleniyor. ‘Sen de ihracatçı olabilirsin’ diyerek tüm sektöre ulaşacağız” diye konuştu. Ocak ‘genç TETSİAD’ ve ‘TETSİAD kadın’ı kuracaklarını da belirtti.
“Sektörümüz değişecek”
TETSİAD başkanlık yarışında Ufuk Ocak’a desteğini açıklayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, insanlık var olduğu sürece ev tekstili sektörünün de mevcudiyetini koruyacağını söyledi. Burkay, şöyle devam etti: “Ama değişecek çünkü sektörler değişiyor. İş bu değişimi sağlayabilecek bir yönetim anlayışını hakim kılmakta. Liderlik ve yönetim risk alma sanatıdır” şeklinde konuştu.