Honda otomobil üretimini ABD'ye taşımayı planlıyor

ABD'nin açıkladığı tarifelerin ardından Japon otomobil devi Honda üretim stratejilerinde önemli bir değişiklik yapmayı planlıyor.

Nikkei gazetesinde yer alan habere göre, Honda tarifelerden kurtulmak adına üretimini ABD'ye kaydırmayı planlıyor.

Şirketin hedefinin ise ABD’de satılan araçların yüzde 90’ının yerel olarak üretilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor.

Şirketten henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken bu planın hayata geçirilmesi halinde Honda'nın ABD'deki araç üretiminde iki ila üç yıl içinde yüzde 30'a varan bir artış yaşanabilir.

Trump'tan da muafiyet sinyali gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın şubatta Meksika ve Kanada'ya karşı ve sonrasında martta ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yönelik yüzde 25 vergi açıklamıştı.

Anack dün Trump'tan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan yüzde 25 gümrük vergisinde değişikliğe gitmeyi değerlendirdiğine yönelik açıklamalar gelmişti.

Sektör temsilcileri vergiler nedeniyle otomobil fiyatlarının binlerce dolar artırabileceği söylerken Trump "araba üreticilerinin biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu çünkü otomobilleri ABD'de üreteceklerini" söyledi.