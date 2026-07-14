Honda’da hava yastığı alarmı büyüyor

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 806 bin 963 Honda Odyssey minivanı kapsayan hava yastığı başvurusunu değerlendirmeye aldı. Talep, 2011 ile 2017 model yılları arasında üretilen araçları kapsıyor.

Başvuruda, hava yastıklarının araç hareket halindeyken herhangi bir çarpışma yaşanmadan istem dışı açılabileceği iddia edildi. Ani açılmanın sürücünün dikkatini dağıtabileceği, yaralanmaya veya trafik kazasına yol açabileceği belirtiliyor.

NHTSA henüz resmî bir kusur soruşturması başlatmadı. Honda da haberin yayımlandığı sırada başvuruya ilişkin açıklama yapmadı.

2011-2017 Odyssey modelleri kapsama girdi

İnceleme talebi, Honda’nın ABD pazarında sattığı 2011-2017 model Odyssey minivanlara odaklanıyor. 806 bin 963 araçlık sayı, iddia edilen sorundan kesin olarak etkilendiği belirlenen araçları değil, başvurunun kapsadığı potansiyel araç grubunu gösteriyor.

NHTSA ilk aşamada başvurudaki teknik iddiaları ve mevcut tüketici bildirimlerini inceleyecek. Kurum talebi kabul ederse resmî kusur soruşturması açacak; yeterli kanıt görmezse başvuruyu reddedebilecek.

Henüz geri çağırma kararı yok

Mevcut aşama araçların geri çağrıldığı anlamına gelmiyor. Geri çağırma kararı için Honda’nın veya NHTSA’nın araçlarda güvenlikle bağlantılı bir kusur bulunduğuna karar vermesi gerekiyor.

Resmî soruşturma açılması halinde kurum, Honda’dan müşteri şikâyetleri, kazalar, yaralanmalar, garanti talepleri ve hava yastığı parçalarına ilişkin ayrıntılı veri isteyebilecek. Teknik incelemenin sonucu geri çağırma kararıyla veya dosyanın kapatılmasıyla sonuçlanabilir.

Araç sahipleri, kendilerine ait otomobilde başka bir açık geri çağırma bulunup bulunmadığını şasi numarası üzerinden kontrol edebiliyor. Ancak 2011-2017 Odyssey modellerine yönelik yeni başvuru için henüz bir onarım veya servis kampanyası açıklanmadı.

Önceki Odyssey dosyası geri çağırmayla kapandı

Honda, nisan ayında farklı model yıllarındaki 440 bin 830 Odyssey minivanı hava yastığı yazılımındaki hata nedeniyle geri çağırmıştı. Ayrı dosya, 2018-2022 model araçlarda yan ve perde hava yastıklarının çukur, tümsek veya yol kalıntısı gibi koşulları çarpışma olarak algılayarak açılabilmesiyle ilgiliydi.

Şirketin resmî kaydında 2 Nisan 2026’ya kadar 130 garanti talebi ve 25 yaralanma bildirimi yer aldı. Sorunla bağlantılı ölüm bildirilmedi. Honda araç yazılımının güncellenmesini içeren geri çağırmayı başlattıktan sonra NHTSA önceki soruşturmayı 27 Haziran’da kapattı.

Yeni başvurunun 2011-2017 model yıllarını kapsaması nedeniyle iki süreç birbirinden ayrı yürütülüyor. Piyasalar ve araç sahipleri, NHTSA’nın başvuruyu resmî soruşturmaya dönüştürüp dönüştürmeyeceğini ve Honda’nın açıklamasını izleyecek.