Hopaport'tA hareketlilik devam ediyor

18 Ekim 2019

Hakan KILIÇ - Hopa/Artvin

Bir günde 5 geminin birden giriş yaptığı Limanda Çimento terminaline Arel 2 gemisi Uçucu Kül, Akçansa Çimento Terminaline İ. Şengül isimli gemi Big-baglerle Dökme Çimento, Tanzanya Bandralı Fury isimli gemi ile Kömür, Volaris 54 isimli gemi ile 5.425 ton kömür, Gülizar Işık isimli gemi Konsantre Bakır yükleme, Korewood isimli gemi ile de 5.487 ton Mısır kepeği ve Mısır ddgb ve Sea Explarer isimli gemi ile de 5.099 ton kömür ana operasyon terminaline giriş yaptı ve tüm gemilerde Boşaltma ve yükleme işlemlerine devam ediliyor.



HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Limanlarının stratejik konumu, 7/24 her türlü olumsuz şartlara rağmen güvenli tahliye işlemlerinin rahatlıkla yapılabilir olması, kapalı ve açık depolama alanlarının genişliği ile tercih edilir konumda olduğunu ifade ederek “HOPAPORT’a ciddi paralar harcayarak güvenliği en üst düzeye çıkarttık. Tüm terminallerde yangın söndürme sistemlerini komple yeniledik ve artık anında müdahale edilebilir noktaya geldik.



HOPAPORT olarak çok değişik projeler üzerine çalışıyoruz. Şartlar uygun hale geldiğinde bu projelerden birkaçını hayata geçirdiğimizde ülkemiz, bölgemiz, Artvin’imiz ve Hopa’mız ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. İstihdam ve Nakliye sektörü olarak ciddi bir canlanmanın da işareti olacak.



Biz tüm departmanlarda çalışan personelimizle ve sahada çalışan mesai arkadaşlarımızla tüm enerjimizi vererek çalışmaya devam edeceğiz.