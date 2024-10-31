HOSAB modern bir OSB olma yolunda
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) 2003 yılında kuruldu. 2014 yılında 148 hektar büyüklüğe ulaşan bölgemiz, yapılan düzenlemeler çerçevesinde, sınırındaki Karsan, Cansan ve Delphi’yi bünyesine kattı.
HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk KORUN
2012 yılından itibaren görüşmeleri sürdürülen Akçalar Sanayi Bölgesi ile birleşme için de 27 Haziran 2019 tarihinde bir protokol imzalayan HOSAB, bakanlığın onayı ile Akçalar Organize Sanayi terkin edilip HOSAB sınırları içine dahil oldu. Böylece 2019 yılı sonu itibarıyla HOSAB büyüklüğü 210,4 hektara yükseldi.
Günümüzde HOSAB’ın alan olarak büyüklüğü 213,94 hektar olup, HOSAB’da toplam parsel sayısı 172’dir. Bunların 157’si ise sanayi parselinden oluşuyor. Kapasite ve doluluk oranımız yüzde 92’ye ulaştı. Bölgemizde şu anda ki firma sayımız 160 olup, 13 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bölge firmalarımızın gerçekleştirdiği ihracat potansiyeli, yıllık 1 milyar dolar seviyesindedir.
HOSAB, katılımcılarına rekabet edilebilir alt yapı olanakları ve hizmetler sunan modern bir OSB olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her türlü alt yapısını tamamlama noktasında bulunan HOSAB, elektrik şebekesini yer altı dağıtım şebekesi haline dönüştürdü. Doğalgaz, su, elektrik, yol, atık su arıtma tesisi, proses su temini ve ileri arıtma tesisi ile HOSAB, katılımcılarına uygun fiyatla kaliteli ve rekabetçi hizmet veriyor. Ancak HOSAB’a İzmir-Bursa yolundan ulaşım için 7 kilometrelik bağlantı yolu gidiş-geliş olarak çok yetersiz kalıyor.
Bu yolda binlerce kişinin işe gelip-gitmesi, malların transferi öteden beri sorun yaratıyor. Bu yolun merkezi ve yerel idare tarafından çağdaş normlarda yapılması sanayicimizin en büyük beklentisidir.