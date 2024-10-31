HOSAB modern bir OSB olma yolunda

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk KORUN

2012 yı­lından itibaren görüşmeleri sür­dürülen Akçalar Sanayi Bölgesi ile birleşme için de 27 Haziran 2019 tarihinde bir protokol imzalayan HOSAB, bakanlığın onayı ile Ak­çalar Organize Sanayi terkin edi­lip HOSAB sınırları içine dahil oldu. Böylece 2019 yılı sonu iti­barıyla HOSAB büyüklüğü 210,4 hektara yükseldi.

Günümüzde HOSAB’ın alan olarak büyüklüğü 213,94 hektar olup, HOSAB’da toplam parsel sa­yısı 172’dir. Bunların 157’si ise sa­nayi parselinden oluşuyor. Kapasi­te ve doluluk oranımız yüzde 92’ye ulaştı. Bölgemizde şu anda ki fir­ma sayımız 160 olup, 13 bin kişi­ye istihdam sağlıyoruz. Bölge fir­malarımızın gerçekleştirdiği ihra­cat potansiyeli, yıllık 1 milyar dolar seviyesindedir.

HOSAB, katılım­cılarına rekabet edilebilir alt yapı olanakları ve hizmetler sunan mo­dern bir OSB olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her türlü alt ya­pısını tamamlama noktasında bu­lunan HOSAB, elektrik şebekesi­ni yer altı dağıtım şebekesi haline dönüştürdü. Doğalgaz, su, elektrik, yol, atık su arıtma tesisi, proses su temini ve ileri arıtma tesisi ile HO­SAB, katılımcılarına uygun fiyatla kaliteli ve rekabetçi hizmet veri­yor. Ancak HOSAB’a İzmir-Bursa yolundan ulaşım için 7 kilometre­lik bağlantı yolu gidiş-geliş olarak çok yetersiz kalıyor.

Bu yolda binlerce kişinin işe ge­lip-gitmesi, malların transferi öte­den beri sorun yaratıyor. Bu yolun merkezi ve yerel idare tarafından çağdaş normlarda yapılması sana­yicimizin en büyük beklentisidir.