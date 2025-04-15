Huawei Avrupa'daki iş ortaklarıyla işbirliğini derinleştiriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Como kentinde binden fazla iş ortağının katılımıyla gerçekleşen konferansta, Huawei yöneticileri, Avrupa'daki büyümenin itici gücünün kurumsal iş birimleri olacağını açıkladı.

Konferansta, Huawei Cloud'un yeni stratejilerinden, sektörlere özel çözüm setlerine kadar pek çok başlık ele alındı. Şirket, iş ortaklarını "Partner + Huawei" stratejisiyle daha fazla destekleyeceğini paylaştı.

Huawei, Avrupa'da büyüme ivmesini koruyarak 2024'te küresel gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artırarak 862,1 milyar yuan seviyesine çıkardı. Bu büyümede Avrupa'nın önemli bir rol oynadığını vurgulayan şirket, bölgedeki insan kaynağını da güçlendirdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla Avrupa'da 13 binden fazla çalışan istihdam eden Huawei, aralıksız altı yıldır "En İyi İşveren" sertifikasına da sahip. Şirket, 14 ülkede faaliyet gösteren 29 AR-GE merkeziyle ve 210'dan fazla üniversite işbirliğiyle 30 binden fazla bilişim yeteneğinin gelişimine katkı sunuyor.

Huawei iş ortakları markalaşma, eğitim ve dijital reklam gibi alanlarda kullanabilecekleri ortak pazarlama fonlarından yararlanabiliyor.

Huawei'in oluşturduğu partner kademeleri, "Kayıtlı Partner", "Gümüş", "Altın" ve "Elmas" olmak üzere dört seviyeden oluşuyor. Gümüş partnerlere ek satış desteği, altın partnerlere performans primi, elmas partnerlere ise özel hizmetler sağlanıyor. Bu modelde, iş ortağı katkısı arttıkça, sağlanan teşvikler ve kaynaklar da artıyor.

Huawei Cloud, bu yıl içerisinde "Cloud Leap" girişimini hayata geçirecek. Girişim kapsamında Huawei, Avrupa'daki bilişim ekosistemiyle özel senaryolar, yeni iş fırsatları, iş gücü sinerjisi ve uzman desteği gibi dört temel alanda birlikte çalışmayı hedefliyor.

Konferansta, farklı sektörlere özel yeni çözümler de tanıtıldı. Kamu yönetimi, eğitim, sağlık, perakende, otelcilik ve hizmet gibi dikey alanlara odaklanan Huawei, yapay zeka destekli ağ çözümleri, akıllı veri depolama sistemleri ve ileri veri analitiği araçlarıyla işletmelerin sadece dijitale uyum sağlamasını değil, aynı zamanda iş süreçlerini dönüştürmesini de hedefliyor.

"Daha fazla yatırım yapacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Avrupa Enterprise İş Birimi Başkanı Willi Song kurumsal iş biriminin şirketin Avrupa'daki en güçlü büyüme alanlarından biri olduğunu belirtti.

Song, "Daha fazla yatırım yapacağız. Her zaman iş ortaklarımızla birlikte açık bir ekosistem inşa etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Huawei Avrupa Enterprise İş Birimi Başkan Yardımcısı Xia Xingchang de iş ortaklarının, kurumsal işlerinin merkezinde yer aldığını kaydederek, onların desteğiyle Avrupa genelinde müşterilerine en iyi çözümleri sunabildiklerini aktardı.

İş ortakları etkinliğinin, iş fikirleri ve stratejilerini paylaşmak için harika bir fırsat olduğunu vurgulayan Xingchang, "Partnerlerimizi teşvik yapısı, pazarlama programları, sektör etkinliklerine katılım ve OceanClub ile IP Club gibi profesyonel topluluklarla destekliyoruz. Hem mevcut işbirliklerimizi genişletmek hem de yeni partnerleri ailemize katmak istiyoruz. Birlikte büyüyelim, geleceği birlikte inşa edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Cloud Avrupa Bölgesi Başkanı Tim Tao da gelecek 10 yılın, Avrupa'nın akıllı dönüşümü için büyük bir fırsat dönemi olacağına dikkati çekti.

Dijitalleşme sürecinde öne çıkan dört trendi paylaşan Tao, "Çoklu bulut, sanallaştırmadan buluta geçiş, dağıtık bulut ve yapay zeka uyumlu bulut altyapıları. Huawei Cloud, bu alanlarda partnerlerini 'GoCloud' ve 'GrowCloud' programlarıyla destekliyor. Bugüne kadar 6 binden fazla Avrupa merkezli kuruma hizmet sunan Huawei Cloud, yüksek performanslı ve güvenli bulut çözümleriyle yapay zeka ve büyük veri teknolojileri üzerinden sektörler arası dönüşüm sürecini hızlandırıyor." ifadelerini kullandı.