Huawei, Nvidia'ya rakip yapay zeka çipini test etmeye hazırlanıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zeka alanındaki rekabette önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, Huawei, ABD’li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü yapay zeka işlemcilerinin yerini almayı amaçlayan yeni çipi Ascend 910D'yi test etmeye başlıyor.

Huawei, Ascend AI işlemcilerinin en yeni versiyonunun, Nvidia'nın H100 işlemcisinden daha güçlü olacağına inanıyor. Şirket, Ascend 910D'nin teknik fizibilitesini değerlendirmek için bazı Çinli teknoloji şirketleriyle temas kurmuş durumda. Bu çipin, yapay zeka uygulamalarındaki yüksek işlem gücü ihtiyacını karşılaması bekleniyor. İlk çip örneklerinin Mayıs ayı sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Huawei'nin 910C yapay zeka çipinin, Çinli müşterilere toplu sevkiyatına önümüzdeki ayın başlarında başlanması bekleniyor. Bu gelişme, Huawei'nin yapay zeka donanımlarındaki iddiasını daha da güçlendirebilir.

Çin'in teknolojik gelişimini sınırlamak isteyen ABD, Huawei’yi en gelişmiş yapay zeka ürünlerinden mahrum bırakmıştı. Nvidia'nın B200 gibi çipleri, Washington’un uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Çin'e satılamıyor. Bu durumu fırsata çevirmeyi amaçlayan Huawei, Ascend çipleriyle, hem yerel hem de global pazarda güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.