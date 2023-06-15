“Hububat alım fiyatları üretici açısından olumlu oldu”

Seçer, “Dünya buğday fiyatları 350 USD/Ton fiyatlardan 220 USD/Ton fiyatlara, arpa fiyatları ise 300 USD/Ton fiyatlardan 200 USD/Ton fiyatlara, dünya durum buğdayı fiyatları ise 600 USD/Ton fiyatlardan 350 USD/ Ton fiyatlara kadar düşmüş durumdayken açıklanan fiyatlar yurt dışı fiyatlarının üstünde oldu.

Üretici açısından da açıklanan fiyatların gayet olumlu olduğu kanaatindeyiz. Geçen yıl olduğu gibi destekleme pirimi ödemesi de yapılacak ve Borsa olarak pirim ödemesi talebimizi bakanlığa ve TMO’ne iletmiştik.

Yapılan açıklamaya göre üretici kime satarsa satsın Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı ise ve müstahsil kesilmişse diğer desteklemeler dışında ton başına buğdayda Bin TL/Ton ve arpada 500 TL/ton destekleme alacak. Ancak TMO’nun ifade ettiği gibi ürün teslimatından 30 gün sonra ödeme yerine bir hafta içinde ödeme yapmasını arzu ederdik” dedi.