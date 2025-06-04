Hububat fiyatında sanayici memnun, üretici şikayetçi
TMO, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak açıkladı. Desteklerle beraber ekmeklik ve makarnalık buğdayın fiyatı 16 bin 20 liraya, arpanın ise 13 bin 520 liraya yükseldi. Fiyatlar sanayiciyi memnun ederken, çiftçi durumdan şikayetçi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak açıkladı.Açıklanan fiyatları sanayici memnun olurken, çiftçi temsilcileri ise fiyatın az olduğunu belirtiyor.
Türkiye’de hububat hasadının mayısta lokal olarak başladığı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğunu ifade eden TMO, hasat yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla 12 Mayıs’tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı buğday ve arpanın taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığı duruldu.
Açıklamada, TMO’nun 600’ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacağı bildirildi. TMO tarafından yapılan açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, “2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir” ifadesi kullanıldı.
Ürün bedeli 30 gün içinde hesaplara yatırılacak
Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin, yeni destekleme modelinde ‘temel destek’ ve üretim planlamasına uyulması halinde ‘planlı üretim desteği’ olarak verileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek, yeni modelde de aynı şekilde verilecektir.
Bu kapsamda, açıklanan fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 2 bin 520 lira destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline ton başına, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 lira, arpa için 13 bin 520 lira geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır.”
UHK: Hububat alım fiyatları piyasa beklentilerini karşıladı
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının piyasa beklentilerini karşıladığını belirterek, hem çiftçilerin korunduğunu hem de nihai tüketici gözetildiğini söyledi. Taşpınar, “Fiyatların, çiftçimizin üretim gücünü artırmasının, azmini teşvik etmesinin önemini dile getirdik. Dünyada fiyatların düştüğü, rekoltenin arttığı bu ortamda açıklanan fiyatla beraber piyasa beklentileri karşılanmış, hem çiftçi korunmuş hem de nihai tüketici gözetilmiştir. TMO 2025 müdahil alım fiyatları, geçen sezona göre buğdayda ve arpada yaklaşık yüzde 40’ın üzerinde olmuştur” dedi.
Ulusoy: Üreticiye güven, sanayiciye öngörü sunuyor
2025 yılı hububat alım fiyatlarının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçiye önemli bir destek sunduğunu söyleyen Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Açıklanan fiyatlar, artan girdi maliyetleri karşısında çiftçiyi üretimde tutacak dengeli bir seviyeye işaret ediyor. Un sanayicileri açısından bakıldığında ise açıklanan fiyatlar, iç piyasa ile uyumlu bir maliyet yapısı oluşturarak öngörülebilirliği artırıyor.
Bu durum, sanayicinin tedarik planlamasını sağlıklı şekilde yapmasına ve üretim zincirini istikrarlı biçimde sürdürebilmesine katkı sunuyor. Türkiye’nin dünya un ihracatındaki liderliğini sürdürmesi için, açıklanan bu alım fiyatları ile birlikte, ihracata yönelik destekleyici uygulamaların ve uygun regülasyonların eş zamanlı olarak duyurulması da büyük önem taşıyor. Sektör olarak beklentimiz, hem iç pazarda hem de ihracatta Türkiye’nin güçlü pozisyonunu koruyacak bütüncül politikaların hayata geçirilmesi” dedi.
TMO’nun bu yıl kuraklık nedeniyle üretimin daha az olacağı hesap edilerek çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiği düşünülerek fiyatların belirlendiğini ifade eden Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, “İlk defa ekmeklik ve makarnalık buğday fiyatı aynı şekilde fiyatlandırıldı. Açıklanan fiyatlar beklentilerimizin üstünde geldi. Makarna sektörü olarak bu rakamlar ile rakiplerimiz bizden bir adım öne geçmiş olacak. Bizim makarnalık buğdayda maliyetimiz ton başına 350 dolar olurken rakibimiz İtalya’da maliyet ton başına 330 dolar gerçekleşecek. Aradaki 20 dolarla dünyadaki pazarlarda elimizi zayıflatacak” açıklamasında bulundu.
“Fark eden bir şey yok”
Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, açıklanan hububat fiyatlarında makarnalık ve ekmeklik buğday fiyatının 13,5 TL ile aynı tutulduğuna dikkat çekerek, “Bu yaklaşık maliyet sayılır. Geçen yıl verilen pirim ile birlikte mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği de verildi. Bu yılki destek oranıyla kıyaslandığında çok bir şey fark etmemiş” ifadelerini kullandı.
Açıklanan fiyatların az olduğunu belirten Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, beklentilerinin en az 15 lira olduğunu kaydetti. Dinler, bölgelerinde sulamadan dolayı desteklere elektrik şirketi tarafından el konulduğuna da ifade etti
Tayakısı: 18 TL fiyat bekliyorduk
Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 13,50 TL’lik buğday alım fiyatının üreticilerde büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını belirterek, açıklanan fiyatın maliyetin dahi altında olduğunu, bu şartlarda üreticinin ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Buğdayda beklentilerinin en az 18 ile 18,5 TL olduğunu ifade eden Tayakısı, “Şu an mazot 47 TL. Bir ton buğdayla yalnızca 280 litre mazot alabiliyorsunuz. Oysa mısır ya da soya üretiminde sadece bir dekarda 10-12 litre mazot harcanıyor” dedi.