Hububat fiyatında sanayici memnun, üretici şikayetçi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğ­day ve ekmeklik buğday­da 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak açıkladı.Açıklanan fiyatları sanayici memnun olur­ken, çiftçi temsilcileri ise fiya­tın az olduğunu belirtiyor.

Türki­ye’de hububat hasadının mayıs­ta lokal olarak başladığı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yakla­şık yüzde 2 seviyelerinde oldu­ğunu ifade eden TMO, hasat ya­pan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla 12 Mayıs’tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı buğday ve arpanın taah­hütname karşılığı teslim alınma­ya başlandığı duruldu.

Açıklama­da, TMO’nun 600’ün üzerindeki noktada hububat alımı yapaca­ğı bildirildi. TMO tarafından ya­pılan açıklamada, hububat hasa­dı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada hubu­bat alım fiyatlarını açıklaması­nın uygun görüldüğü belirtilerek, “2025 yılı TMO hububat alım fi­yatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ek­mekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlen­miştir” ifadesi kullanıldı.

Ürün bedeli 30 gün içinde hesaplara yatırılacak

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin, ye­ni destekleme modelinde ‘temel destek’ ve üretim planlaması­na uyulması halinde ‘planlı üre­tim desteği’ olarak verileceğine işaret edilen açıklamada, şun­lar kaydedildi: “Sertifikalı to­hum kullananlar için ek destek, yeni modelde de aynı şekilde ve­rilecektir.

Bu kapsamda, açıkla­nan fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca üre­ticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı to­hum kullanım desteği olmak üze­re (ortalama verim dikkate alına­rak) ton başına toplam 2 bin 520 lira destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üre­ticilerimizin eline ton başına, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 lira, arpa için 13 bin 520 lira geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün tes­limatına müteakip 30 gün için­de üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır.”

UHK: Hububat alım fiyatları piyasa beklentilerini karşıladı

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, TMO tarafından açıklanan hubu­bat alım fiyatlarının piyasa bek­lentilerini karşıladığını belirte­rek, hem çiftçilerin korunduğunu hem de nihai tüketici gözetildiği­ni söyledi. Taşpınar, “Fiyatların, çiftçimizin üretim gücünü artır­masının, azmini teşvik etmesi­nin önemini dile getirdik. Dün­yada fiyatların düştüğü, rekolte­nin arttığı bu ortamda açıklanan fiyatla beraber piyasa beklenti­leri karşılanmış, hem çiftçi ko­runmuş hem de nihai tüketici gö­zetilmiştir. TMO 2025 müdahil alım fiyatları, geçen sezona göre buğdayda ve arpada yaklaşık yüz­de 40’ın üzerinde olmuştur” dedi.

Ulusoy: Üreticiye güven, sanayiciye öngörü sunuyor

2025 yılı hububat alım fiyat­larının tarımsal üretimin sür­dürülebilirliği açısından çiftçi­ye önemli bir destek sunduğunu söyleyen Uluslararası Un Sanayi­cileri ve Hububatçılar Birliği (IA­OM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Açıklanan fi­yatlar, artan girdi maliyetleri kar­şısında çiftçiyi üretimde tutacak dengeli bir seviyeye işaret ediyor. Un sanayicileri açısından bakıl­dığında ise açıklanan fiyatlar, iç piyasa ile uyumlu bir maliyet ya­pısı oluşturarak öngörülebilirliği artırıyor.

Bu durum, sanayicinin tedarik planlamasını sağlıklı şe­kilde yapmasına ve üretim zin­cirini istikrarlı biçimde sürdü­rebilmesine katkı sunuyor. Tür­kiye’nin dünya un ihracatındaki liderliğini sürdürmesi için, açık­lanan bu alım fiyatları ile birlik­te, ihracata yönelik destekleyici uygulamaların ve uygun regülas­yonların eş zamanlı olarak duyu­rulması da büyük önem taşıyor. Sektör olarak beklentimiz, hem iç pazarda hem de ihracatta Tür­kiye’nin güçlü pozisyonunu ko­ruyacak bütüncül politikaların hayata geçirilmesi” dedi.

TMO’nun bu yıl kuraklık ne­deniyle üretimin daha az olaca­ğı hesap edilerek çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiği dü­şünülerek fiyatların belirlendi­ğini ifade eden Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Ay­kut Göymen, “İlk defa ekmeklik ve makarnalık buğday fiyatı aynı şekilde fiyatlandırıldı. Açıklanan fiyatlar beklentilerimizin üstün­de geldi. Makarna sektörü ola­rak bu rakamlar ile rakiplerimiz bizden bir adım öne geçmiş ola­cak. Bizim makarnalık buğdayda maliyetimiz ton başına 350 dolar olurken rakibimiz İtalya’da mali­yet ton başına 330 dolar gerçekle­şecek. Aradaki 20 dolarla dünya­daki pazarlarda elimizi zayıflata­cak” açıklamasında bulundu.

“Fark eden bir şey yok”

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, açıklanan hububat fiyatlarında makarnalık ve ek­meklik buğday fiyatının 13,5 TL ile aynı tutulduğuna dikkat çeke­rek, “Bu yaklaşık maliyet sayılır. Geçen yıl verilen pirim ile birlik­te mazot, gübre ve sertifikalı to­hum desteği de verildi. Bu yılki destek oranıyla kıyaslandığında çok bir şey fark etmemiş” ifade­lerini kullandı.

Açıklanan fiyatların az olduğu­nu belirten Kızıltepe Ziraat Oda­sı Başkanı Bedirhan Dinler, bek­lentilerinin en az 15 lira olduğunu kaydetti. Dinler, bölgelerinde su­lamadan dolayı desteklere elekt­rik şirketi tarafından el konuldu­ğuna da ifade etti

Tayakısı: 18 TL fiyat bekliyorduk

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 13,50 TL’lik buğday alım fiyatının üreticilerde büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını belirterek, açıklanan fiyatın maliyetin dahi altında olduğunu, bu şartlarda üreticinin ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Buğdayda beklentilerinin en az 18 ile 18,5 TL olduğunu ifade eden Tayakısı, “Şu an mazot 47 TL. Bir ton buğdayla yalnızca 280 litre mazot alabiliyorsunuz. Oysa mısır ya da soya üretiminde sadece bir dekarda 10-12 litre mazot harcanıyor” dedi.