Hububat ihracatçıları Asya'da kalıcı olmayı hedefliyor

GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, küresel ticarette jeopolitik gelişmelerin ve bölgesel risklerin kısa vadeli etkilerini yönetirken, uzun vadeli büyüme stratejilerini de eş zamanlı hayata geçirdiklerini söyledi. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında özellikle orta sınıfı büyüyen ve gıda talebi artan pazarlara odaklandıklarını belirten Kadooğlu, dünyanın en büyük tarım ithalatçılarından biri olan Çin'in bu kapsamda öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Şanghay ve Guangzhou'yu kapsayan sektörel ticaret heyeti öncesinde ithalatçılar ve perakende zincirleriyle ön görüşmelerin tamamlandığını kaydeden Kadooğlu, temmuz sonunda gerçekleştirilecek programın Çin pazarında sürdürülebilir ihracat ve uzun vadeli ticari ortaklıklar açısından önemli bir adım olacağını dile getirdi.

Çin pazarı stratejik hedefler arasında

Çin'e yönelik çalışmaların yalnızca tek bir pazara giriş olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kadooğlu, bu adımın Asya ve Okyanusya'da kalıcı bir pazar oluşturma stratejisinin parçası olduğunu söyledi. Afrika ve Orta Doğu'nun sektör açısından önemini koruduğunu belirten Kadooğlu, buna karşın Asya'nın büyüyen nüfusu ve artan gıda talebinin önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Çin'deki açılımı bölgenin diğer ekonomilerine yönelik çalışmalarla destekleyeceklerini belirten Kadooğlu, Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen uluslararası fuarlarda Türk gıda ürünlerine gösterilen ilginin de bu pazarlardaki büyüme potansiyelini ortaya koyduğunu söyledi.

Hububat ihracatı 1,8 milyar dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1,8 milyar dolara yükseldi. Hububat sektörü, bölge ihracatından aldığı yüzde 30,8 payla liderliğini korurken, Türkiye'nin toplam hububat ihracatının yaklaşık üçte birini tek başına gerçekleştirdi. İlk altı ayda en fazla ihracat ayçiçek yağı, makarna ve buğday ununda yapılırken, Afrika pazarındaki artış dikkat çekti.