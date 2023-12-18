Hububat ve bakliyattan 11 milyar dolarlık ihracat

Kasım ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise Irak, İran ve ABD oldu.

“Fiyat tutturamıyoruz”

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, yılı yaklaşık 14 milyar dolarlık bir ihracat ile kapacaklarını söyledi. Taycı, “Aralık ayı itibarıyla özellikle İHBİR olarak önceki aylara göre ihracat rakamlarımızın biraz daha yüksek olacağını planlıyoruz. Yıla başlarken hedefimiz 15 milyar dolardı. Fakat şubat ayında gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi niteliğindeki depremin etkisini uzun süre hissetmemiz fabrikaların rahat çalışamaması, lojistiğin gerçekleşememesi, limanların doğru düzgün çalışamamasından dolayı bir kaybımız oldu.

Hedefimiz 2024 yılı itibariyle bu eksiğimizi kapatmak" değerlendirmesinde bulundu. Şu an sektörün en önemli probleminin hala finansmana erişim olduğunun altını çizen Taycı, “Kur-enflasyon dengesinin aleyhimizde olması bizim yurt dışında fiyat tutturmakta ve rekabet etmekte şansımızı azaltıyor" dedi. Taycı ayraca, 2024’te hedef pazarlarının ABD ve Afrika olduğunu dile getirdi.