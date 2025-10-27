Hukukta dijital dönüşüm başladı
Kurt Gürler Partners, Onedocs iş birliğiyle yapay zeka tabanlı KG | AI platformunu devreye aldı. Müvekkil, avukat ve yapay zekayı ortak platformda buluşturan yazılım, rutin işleri üstlenerek avukatlara zaman kazandırırken, şirketlere daha erişilebilir ve güvenli hukuk hizmeti sunacak.
Hamide HANGÜL
Giderek dijitalleşen dünyada hukuk da artık teknolojiyle entegre bir yapıya bürünüyor. Bu dönüşüm sürecinde yer almak için adım atan Kurt Gürler Partners, Onedocks iş birliğiyle yapay zekalı KG| AI platformu geliştirdi.
Bu sistemle, hukuk hizmetlerini daha verimli, erişilebilir, güvenilir ve veriye dayalı hale getirilmesi amaçlanıyor. KG | AI hakkında bilgi veren Kurt Gürler Partners Ortağı Avukat Özlem Kurt, yapay zekâyı hukuki süreçlerin tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirtti. Kurt, şunları söyledi: “Hukuk hizmeti doğası gereği çok geleneksel.
Biz teknolojiyle hukuku birleştirerek daha verimli ve şeffaf bir sistemi geliştirdik. Bu yüzden biz teknolojiyi avukatın yerine koymuyoruz; onun yanında konumlandırıyoruz. Yapay zekâyla bir sözleşme hazırladığınızda, sistemin arkasında hâlâ avukatlar olmalı. Şablonlar, veriler, çıktılar hepsi avukatların kontrolünde. Müvekkiller yine de sadece bir sisteme değil, o sistemin arkasındaki hukuk aklına güvenecek ama KG AI’ın sunduğu destek ile verimlilik ve hız kazanacak, kurumsal hukuk hafızasını oluşturacak ve yönetecek.”
Üç boyutlu hukuk deneyimi
KG | AI platformunun yalnızca teknolojik değil, stratejik bir dönüşüm olduğunu söyleyen Kurt, “Bu yapıyı Türkiye’de uygulayan ilk hukuk ekiplerinden biriyiz. Müvekkillerimiz artık tek bir portal üzerinden tüm hukuki süreçlerine ulaşabiliyor. Sözleşmeleri verileri ve belgeleri tek noktada birleştirdik. Bu platformda aslında müvekkil, avukat ve yapay zekâ üçlüsü tek noktada birleşiyor.
Biz buna ‘üç boyutlu bir hukuk deneyimi’ diyoruz.” Sistemin sadece belge oluşturmadığını, aynı zamanda hukuk profesyonellerinin hızla, doğru bilgiye erişerek stratejik karar almasını kolaylaştırdığını vurgulayan Kurt, “Müvekkil, KG | AI platformunu kullanırken aslında sistemle değil; bizim tanımladığımız hukuk bilgisiyle etkileşime giriyor. Bu da hizmetin tutarlılığını ve güvenilirliğini artırıyor” diye konuştu.
İş yükünü hafifletecek
Özlem Kurt, KG | AI’nın, sadece avukatların iş yükünü hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda strateji, müzakere ve karar süreçlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağladığını belirterek, “Bu da hizmet kalitesini ciddi oranda yükseltiyor” dedi.
KG | AI’nın iki temel bileşen üzerine kurulu oluğuna işaret eden Kurt, bunları şöyle özetledi: “Hukuki bilgi tabanı, kurum içi bilgi, süreç ve standartları dijital ortamda bir araya getirerek ‘öğrenen bir hukuk sistemi’ oluşturuyor. Bu yapı, her kurumun kendi kültürünü yansıtan bir dijital hafıza görevi görüyor. Müvekkil portalı ise belgeler, sözleşmeler ve veriler tek bir platformda toplanıyor; şeffaf, işbirlikçi ve veriye dayalı bir hukuk yönetimi sağlanıyor.
Bu sayede hukuk ekipleri, daha tutarlı, ölçülebilir ve güven temelli bir çalışma modeliyle faaliyet gösterebiliyor. Bu sadece bir yazılım değil, hukuk ekipleri için verimlilik, şeffaflık ve güven temelli bir dönüşümün başlangıcı” diye konuştu. Onedocs Kurucusu Emrullah Saruhan ise bu iş birliğinin Türkiye’deki hukuk teknolojileri ekosisteminde örnek teşkil edeceğini belirterek, “Yapay zekayı yalnızca otomasyon aracı değil, hukuki uzmanlığı güçlendiren bir partner olarak konumlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Yapay zekaya tam güvenin riskleri de var”
Yapay zekâya tam bağımsız olarak güvenmenin riskli olduğunu söyleyen Özlem Kurt, hukukta yaşanan bazı olumsuz örnekleri şöyle değerlendirdi: “Amerika’da yapay zekâya yazdırılan dilekçeler ile kaybedilen dava örnekleri görüldü. Çünkü yapay zeka halüsinasyon görür, yanlış veya eksik bilgi ile yanlış sonuçlara varabilir. ChatGPT gibi araçlar size yüzeysel bilgi ile metinler sunabilir ama bu, gerçek bir hukuki güvence sağlamaz. KG | AI’de ise her şeyin altında bir avukatın imzası var. Teknolojiye değil, teknolojinin arkasındaki bilgiye güven söz konusu”