Hukukta dijital dönüşüm başladı

Hamide HANGÜL

Giderek dijitalleşen dünyada hukuk da artık teknolojiy­le entegre bir yapıya bürü­nüyor. Bu dönüşüm sürecinde yer almak için adım atan Kurt Gürler Partners, Onedocks iş birliğiyle ya­pay zekalı KG| AI platformu geliş­tirdi.

Bu sistemle, hukuk hizmetle­rini daha verimli, erişilebilir, güve­nilir ve veriye dayalı hale getirilmesi amaçlanıyor. KG | AI hakkında bilgi veren Kurt Gürler Partners Orta­ğı Avukat Özlem Kurt, yapay zekâ­yı hukuki süreçlerin tamamlayıcı­sı olarak gördüklerini belirtti. Kurt, şunları söyledi: “Hukuk hizmeti do­ğası gereği çok geleneksel.

Biz tek­nolojiyle hukuku birleştirerek da­ha verimli ve şeffaf bir sistemi ge­liştirdik. Bu yüzden biz teknolojiyi avukatın yerine koymuyoruz; onun yanında konumlandırıyoruz. Yapay zekâyla bir sözleşme hazırladığınız­da, sistemin arkasında hâlâ avukat­lar olmalı. Şablonlar, veriler, çıktılar hepsi avukatların kontrolünde. Mü­vekkiller yine de sadece bir sisteme değil, o sistemin arkasındaki hu­kuk aklına güvenecek ama KG AI’ın sunduğu destek ile verimlilik ve hız kazanacak, kurumsal hukuk hafıza­sını oluşturacak ve yönetecek.”

Üç boyutlu hukuk deneyimi

KG | AI platformunun yalnızca teknolojik değil, stratejik bir dönü­şüm olduğunu söyleyen Kurt, “Bu yapıyı Türkiye’de uygulayan ilk hu­kuk ekiplerinden biriyiz. Müvek­killerimiz artık tek bir portal üze­rinden tüm hukuki süreçlerine ulaşabiliyor. Sözleşmeleri verileri ve belgeleri tek noktada birleştir­dik. Bu platformda aslında müvek­kil, avukat ve yapay zekâ üçlüsü tek noktada birleşiyor.

Biz buna ‘üç bo­yutlu bir hukuk deneyimi’ diyoruz.” Sistemin sadece belge oluşturma­dığını, aynı zamanda hukuk pro­fesyonellerinin hızla, doğru bilgi­ye erişerek stratejik karar almasını kolaylaştırdığını vurgulayan Kurt, “Müvekkil, KG | AI platformunu kullanırken aslında sistemle değil; bizim tanımladığımız hukuk bilgi­siyle etkileşime giriyor. Bu da hiz­metin tutarlılığını ve güvenilirliğini artırıyor” diye konuştu.

İş yükünü hafifletecek

Özlem Kurt, KG | AI’nın, sadece avukatların iş yükünü hafifletmek­le kalmadığını, aynı zamanda stra­teji, müzakere ve karar süreçlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağ­ladığını belirterek, “Bu da hizmet kalitesini ciddi oranda yükseltiyor” dedi.

KG | AI’nın iki temel bileşen üzerine kurulu oluğuna işaret eden Kurt, bunları şöyle özetledi: “Huku­ki bilgi tabanı, kurum içi bilgi, süreç ve standartları dijital ortamda bir araya getirerek ‘öğrenen bir hukuk sistemi’ oluşturuyor. Bu yapı, her kurumun kendi kültürünü yansı­tan bir dijital hafıza görevi görüyor. Müvekkil portalı ise belgeler, söz­leşmeler ve veriler tek bir platform­da toplanıyor; şeffaf, işbirlikçi ve ve­riye dayalı bir hukuk yönetimi sağ­lanıyor.

Bu sayede hukuk ekipleri, daha tutarlı, ölçülebilir ve güven te­melli bir çalışma modeliyle faaliyet gösterebiliyor. Bu sadece bir yazılım değil, hukuk ekipleri için verimli­lik, şeffaflık ve güven temelli bir dö­nüşümün başlangıcı” diye konuştu. Onedocs Kurucusu Emrullah Saru­han ise bu iş birliğinin Türkiye’de­ki hukuk teknolojileri ekosistemin­de örnek teşkil edeceğini belirterek, “Yapay zekayı yalnızca otomasyon aracı değil, hukuki uzmanlığı güç­lendiren bir partner olarak konum­landırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yapay zekaya tam güvenin riskleri de var”

Yapay zekâya tam bağımsız olarak güvenmenin riskli olduğunu söyleyen Özlem Kurt, hukukta yaşanan bazı olumsuz örnekleri şöyle değerlendirdi: “Amerika’da yapay zekâya yazdırılan dilekçeler ile kaybedilen dava örnekleri görüldü. Çünkü yapay zeka halüsinasyon görür, yanlış veya eksik bilgi ile yanlış sonuçlara varabilir. ChatGPT gibi araçlar size yüzeysel bilgi ile metinler sunabilir ama bu, gerçek bir hukuki güvence sağlamaz. KG | AI’de ise her şeyin altında bir avukatın imzası var. Teknolojiye değil, teknolojinin arkasındaki bilgiye güven söz konusu”