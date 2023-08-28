Hürriyet: İzmit sadece bir sanayi şehri değil
25 Ağustos’ta başlayan ve İzmit Belediyesinin organize ettiği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali 27 Ağustos günü sona erdi. Festival kapsamında Altın Pişmaniye ödülleri de sahiplerini buldu.
Belma A. ÖZGEN
Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz yerel yönetimlerde yola çıkarken 'Festivaller Kenti İzmit' hedefiyle çalışmalarımıza başlamıştık. Bu kentin sanatta, kültürde, sporda ve birçok alanda üretken ve öncü bir kent olduğunu anlatmaya çalıştık.
Bu kent yalnızca sanayi kenti değil. Kentimiz sanayinin o gri rengi altında ezilsin istemiyoruz” dedi. İzmit Belediyesi olarak Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali ile zenginlikleri yansıtmayı istediklerini anlatan Hürriyet, festivalin Dünya Festivaller kategorisi arasında tanınmasını istediklerini ve bunun için de çalışmalara başladıklarını söyledi.