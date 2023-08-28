Hürriyet: İzmit sadece bir sanayi şehri değil

Belma A. ÖZGEN

Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz yerel yönetimlerde yola çıkarken 'Festivaller Kenti İzmit' hedefiyle çalışmalarımıza başlamıştık. Bu kentin sanatta, kültürde, sporda ve birçok alanda üretken ve öncü bir kent olduğunu anlatmaya çalıştık.

Bu kent yalnızca sanayi kenti değil. Kentimiz sanayinin o gri rengi altında ezilsin istemiyoruz” dedi. İzmit Belediyesi olarak Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali ile zenginlikleri yansıtmayı istediklerini anlatan Hürriyet, festivalin Dünya Festivaller kategorisi arasında tanınmasını istediklerini ve bunun için de çalışmalara başladıklarını söyledi.