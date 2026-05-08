'Hüsamlar Yeniden' bilimle tekrar doğaya kazandırıldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Bu alan Muğla’nın Milas ilçesinde, 40 yıl boyun­ca madencilik yapılan bir sa­ha. Bugün 250 bini aşkın fida­nın büyümeye başladı.

Hüsamlar maden sahasın­da üst toprağının korunması ve bilimsel yaklaşım ile yapı­lan rehabilitasyon sonucunda ekosistemle yeniden bağ kur­du. İki yılı aşkın süredir sa­hada yürütülen çalışmalarla yalnızca ağaçlandırma değil, bütüncül bir ekosistem dö­nüşümü hayata geçirildi. Ay­rıca daha önce bölgede Elekt­rik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından yapılan re­habilitasyonla yaklaşık 22 bin zeytin ağaçları ise 15 yaşında ve ekosistemle tamamen bağ kurmaya başladı.

“Sonuçlar somut bir şekilde gözlemleniyor“

Sempozyumda konuşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkan Yardımcı­sı Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu madencilik sonrası süreçle­rin ekolojik ve toplumsal bir dönüşüm anlamına geldiğini söyledi. “Rehabilitasyon ça­lışmaları, özünde ekosistemle yeniden bağ kurma sürecidir” diyen Kiziroğlu, “Sonuçlar so­mut biçimde gözlemleniyor. Toprak iyileştikçe bitki örtüsü gelişiyor, su varlıkları yeniden oluşuyor ve en önemlisi eko­sistem kendiliğinden canlan­maya başlıyor” dedi.

100 bin ağaçlık zeytin varlığı oluşacak

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, “Hüsamlar sahasında yürüttüğümüz çalışmalar, maden sahalarının planlı şekilde doğaya ve tarımsal üretime kazandırılabilecek. Rehabilitasyon sahamız, 15 yıl içinde yürüyüş, mesire alanları, farklı kuş türelerine ev sahipliği yapan göletlerin de bulunduğu bir bölgeye dönüşecek. Ayrıca taşınan ve yeni dikilen fidanlarla birlikte yaklaşık 100 bin ağaçlık bir zeytin varlığı oluşacak. Bu ağaçlardan elde edilecek gelir bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.