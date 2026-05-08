'Hüsamlar Yeniden' bilimle tekrar doğaya kazandırıldı
Avrupa Madencilik Sonrası Faaliyetler Kongresi (ECOP) bu yıl Bodrum’da düzenlendi. Katılımcılar Muğla’daki rehabilitasyon sahalarını yerinde gözlemledi. Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından hayata geçirilen Hüsamlar Yeniden projesi, üretim sonrası alanların planlı şekilde doğaya kazandırılabileceğini gösteren örnek uygulamalardan biri olarak öne çıktı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Bu alan Muğla’nın Milas ilçesinde, 40 yıl boyunca madencilik yapılan bir saha. Bugün 250 bini aşkın fidanın büyümeye başladı.
Hüsamlar maden sahasında üst toprağının korunması ve bilimsel yaklaşım ile yapılan rehabilitasyon sonucunda ekosistemle yeniden bağ kurdu. İki yılı aşkın süredir sahada yürütülen çalışmalarla yalnızca ağaçlandırma değil, bütüncül bir ekosistem dönüşümü hayata geçirildi. Ayrıca daha önce bölgede Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından yapılan rehabilitasyonla yaklaşık 22 bin zeytin ağaçları ise 15 yaşında ve ekosistemle tamamen bağ kurmaya başladı.
“Sonuçlar somut bir şekilde gözlemleniyor“
Sempozyumda konuşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu madencilik sonrası süreçlerin ekolojik ve toplumsal bir dönüşüm anlamına geldiğini söyledi. “Rehabilitasyon çalışmaları, özünde ekosistemle yeniden bağ kurma sürecidir” diyen Kiziroğlu, “Sonuçlar somut biçimde gözlemleniyor. Toprak iyileştikçe bitki örtüsü gelişiyor, su varlıkları yeniden oluşuyor ve en önemlisi ekosistem kendiliğinden canlanmaya başlıyor” dedi.
100 bin ağaçlık zeytin varlığı oluşacak
Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, “Hüsamlar sahasında yürüttüğümüz çalışmalar, maden sahalarının planlı şekilde doğaya ve tarımsal üretime kazandırılabilecek. Rehabilitasyon sahamız, 15 yıl içinde yürüyüş, mesire alanları, farklı kuş türelerine ev sahipliği yapan göletlerin de bulunduğu bir bölgeye dönüşecek. Ayrıca taşınan ve yeni dikilen fidanlarla birlikte yaklaşık 100 bin ağaçlık bir zeytin varlığı oluşacak. Bu ağaçlardan elde edilecek gelir bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.