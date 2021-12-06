‘I AmChamPion’ diyen Türk ve ABD’li şirketlerin gurur gecesi

Amerikan Şirketler Derneği Türkiye’nin (AmCham Türkiye), DÜNYA Gazetesi işbirliğinde Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerini onurlandırmak amacıyla bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği, ‘I AmCham- Pion Ödülleri’ töreninde, ödüller sahiplerini buldu. Törende Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin en iyi örnekleri; “ABD’de Türk Yatırımı”, “Türkiye’de ABD Yatırımı”, “İhracat”, “Bölgesel Merkez”, “İnovasyon”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık”, “Sürdürülebilirlik” ve “Startup’lar” olmak üzere 8 kategoride ödül aldı.

HEDEF TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA TAŞIYAN GÜÇ OLMAK

Törenin açılışında konuşan Am- Cham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, AmCham’in Türkiye’de 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110’u aşkın Amerikan şirketini temsil ettiğini söyledi.

Turnaoğlu, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedefin, her iki taraf için ticari fırsatlar anlamında motivasyon yarattığını ifade etti. “İkili ticarette ABD, 8’inci sıradan 2’nci sıraya yükseldi ve Türkiye’nin en hızlı büyüdüğü ihraç pazarlarından birisi” şeklinde konuşan Turnaoğlu, sadece Amerikan şirketlerinin, Türkiye’den dünyanın diğer ülkelerine her yıl 10 milyar dolara yakın ihracat yaptığını vurgulayarak, “İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde çok daha büyük bir potansiyel var” dedi.

Turnaoğlu, AmCham olarak, yatırım, iş gücü ve ihracata yaptıkları katkının yanı sıra, dünya standartlarında yeteneklerin geliştirilmesi ve kurumsal yönetişimin gelişimine katkıda bulunduklarını da belirtti. “Yerel iş ortaklarımızı küresel değer zincirleriyle buluşturuyoruz. Temel hedefimiz, Türkiye’yi dünyaya taşıyan güç olmak” şeklinde konuşan Turnaoğlu, Türkiye’yi hem lojistik hem Ar-Ge hem de hizmette bölgesel merkez haline getirmeyi amaçladıklarını hatırlattı. “Bu doğrultuda KOBİ’lerimizi dünyaya açıyor, yeşil üretim dönüşümüne öncülük ediyoruz. Türkiye’de yeni yatırım fırsatları için aktif destek sağlıyoruz” diyen Turnaoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki dönemde daha da yükselmesini hedefl ediklerini sözlerine ekledi.

VARANK: TÜRKİYE YATIRIMLARINIZ İÇİN GÜVENLİ BİR LİMANDIR

Törene video mesaj ile katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, stratejik ortak olan Türkiye ve ABD’nin, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmesinin büyük önemi olduğunu söyledi. ABD yatırımlarının, Türkiye’deki toplam yabancı yatırımlar arasında ikinci sırada olduğunu hatırlatan Varank, yatırımların korunması, ihracatın geliştirilmesi, finans sektörünün güçlendirilmesi gibi iyileştirmeler yapıldığına dikkat çekti. Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri artırmanın en büyük tetikleyicisinin dijital teknolojiler olduğunu söyleyen Varank, “Türkiye yatırımlarınız için karlı ve güvenli bir limandır. Gelin Türkiye’deki yatırımlarınızı artırın, hem siz hem ülkemiz kazansın. Ülkemizin jeopolitik konumu ve güçlü üretim altyapısı; büyük pazarlara sizi yakınlaştıracak ve muazzam bir çalışma ortamı sunacaktır” çağrısında bulundu.

MUŞ: ABD’YE İHRACAT 25 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da gönderdiği video mesajda, Türkiye ve ABD’nin birlikte çalışma geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, AmCham’in bu noktadaki katkısına dikkat çekti. “İkili ticaretimiz hızla büyümeye devam ediyor. Ocak – Kasım döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 24 artarak 22,4 milyar dolara erişti” şeklinde konuşan Muş, 2021 yılını yaklaşık 25 milyar dolarlık ticaret hacmiyle kapatarak tüm zamanların en iyi seviyesine ulaşacaklarını söyledi. Muş, “Önümüzdeki dönemde Amerikan firmalarının ülkemizdeki yatırımlarının daha da artacağına inanıyorum” dedi.

OUDKIRK: TÜRKİYE’DE 1.800 ABD’Lİ FİRMA FAALİYET GÖSTERİYOR

Gecede konuşan ABD Ankara Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Scott M. Oudkirk, “Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, Başkan Biden’ın #DahaİyisiniYenidenİnşaEt (#BuildBackBetter) hedefl erini gerçeğe dönüştürmek üzere onlarla ortaklığa gitmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Türkiye’de faaliyet gösteren bin 800 ABD şirketinin Türkiye ekonomisine 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını ve 100 binden fazla insanı istihdam ettiğini belirten Oudkirk, “On yıllar boyunca, ilişkimizin üzerinde durduğu bu ortak refah, ABD ile Türkiye arasındaki dostluğun da temelini oluşturmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

JÜRİ VE TEKNİK KOMİTE KİMLERDEN OLUŞTU?

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan başkanlık ettiği ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın yer aldığı yarışmanın jürisi şu isimlerden oluştu: T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Eczacıbaşı Group CEO’su Atalay Gümrah, August Leadership Ortağı Ümran Beba, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Heather Byrnes, Fulbright Türkiye Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Gazeteci Şelale Kadak.

Ödüllerin teknik komitesinde ise; TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacı Sertaç Yerlikaya, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvık, KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Müftüler Seviğ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Yurtdışı Ofisler Birim Müdürü Yasemin Esenlik ve ABD Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Eli Lovely yer aldı.

DAĞLIOĞLU: AMCHAM ÜYELERİNE YATIRIM DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Törene katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu konuşmasında, üç yıldır düzenlenen ödül töreninin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayan şirketlerin çalışmalarının görünür olması ve diğer şirketlere ilham teşkil etmesi açısından çok değerli olduğunu söyledi. “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, yatırımlarda öncelikli başlıklarımız arasında sürdürülebilirlik, inovasyon ve Ar-Ge, bölgesel yönetim merkezleri ve teknoloji girişimleri yer alıyor. Bu bağlamda Amcham ödüllerinde oluşturulan kategorilerin, Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizle uyumlu olduğunu görmek de ayrı bir memnuniyet kaynağı” şeklinde konuşan Dağlıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, AmCham üyelerine Türkiye’deki yatırımları için azami ölçüde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

ONUR ÖDÜLÜ RAHMİ KOÇ’UN OLDU, ÖDÜLÜ ÇAKIROĞLU ALDI

Jüri tarafından Türk-Amerikan iş diyaloğuna katkı sağlayan iş insanı olarak Onur Ödülü’ne Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç layık görüldü. Koç’un yurtdışında olması sebebiyle ödülü Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’dan aldı.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ KATEGORİLER

İHRACAT ÖDÜLÜ: GÜLSAN HOLDİNG

Gülsan, Procter and Gamble ortaklığıyla, 2020 yılında 70 farklı ülkeye, 64 milyon dolar değerinde bebek bezi ve hijyenik ped üretiminde kullanılan nonwoven malzeme ihracatı gerçekleştirdi.

TÜRK START UP ŞİRKETİ ÖDÜLÜ: BLINDLOOK

BlindLook, sosyal girişimcilik alanında, Amazon Türkiye ve Google Türkiye partnerliğiyle geliştirdiği projeyle, görme engellilerin, her ürün ve hizmeti, kimseye ihtiyaç duymadan kullanabilmesini sağlayan bir ses haritalama teknolojisi geliştirdi.

ABD’DE YILIN TÜRK YATIRIMCISI ÖDÜLÜ: KORDSA

KordSa, Axiom Materials’ı satın alarak, oksit seramik matris kompozitlerin dünya çapındaki tek kalifiye üreticisi ve önde gelen global şirketlerin tedarikçisi oldu. Şirket 178 milyon dolarlık bu yatırımla; havacılık sektörlerinin yanı sıra yeni nesil ulaşım araçlarına da ileri teknoloji kompozit malzemeler sağlıyor.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNİN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ KATEGORİLER

YATIRIM ÖDÜLÜ: FORD OTOSAN

AB’nin lider ticari araç üreticisi ve Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan, Kocaeli Fabrikalarında yeni nesil elektrikli araç ve bağlantılı projeleri için 2026 yılına kadar 2,4 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı.

BÖLGESEL MERKEZ ÖDÜLÜ: CORTEVA AGRISCIENCE

Corteva Agriscience, Türkiye’deki mısır ve ayçiçeği üretim ve paketleme tesisini genişletmek için Adana’da yaklaşık 29,5 milyon dolarlık yatırım yaptı. Adana tesisi Romanya, Avusturya, Macaristan, Fransa, İtalya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan için mısır ve ayçiçeği tohumu üretimi yapıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ: PEPSICO

PepsiCo, tüm tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımıyla, sürdürülebilirliğe üstün katkı sağlayan Amerikan şirketi oldu.

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK ÖDÜLÜ: UPS

UPS, Kadın İhracatçı Programı ile 10 bin kadın girişimciye ihracat, pazarlama, girişimcilik, tedarik zinciri eğitimleri vererek ulaşmayı hedefl iyor. Şu ana kadar 6.600’ün üzerinde kadın girişimciye ulaşılmış durumda.

İNOVASYON ÖDÜLÜ: DOW

Dow ve DowAksa, poliüretan kimyasını ve karbon fiberi özelleştirilmiş bir süreçle birleştirerek, daha güçlü ve daha hafif bir kompozit malzeme üretti. Yenilenebilir enerji sektöründe rüzgâr kanadını daha hafif kılmak üzere geliştirilen bu inovasyon, verimliliğe büyük katkı sunuyor.