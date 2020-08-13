IATA: 7 milyon istihdam risk altında

13 Ağustos 2020

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sınır geçişlerinde kısıtlamalar uygulanmaya devam edilmesinin de etkisi ile COVID-19 salgınının Avrupa havacılık sektörüne etkisini kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

Avrupa genelinde yolcu sayısının, istihdamın kötüleştiğine işaret eden IATA, hükümetleri sınır kontrollerinin kaldırılması ve karantinaya alternatifler bulunması konusunda koordine olmaya çağırdı.

IATA, son aymarda Avrupa pazarında uçuş sayılarında artış olsa da uçuşların hala 2019 döneminin yüzde 50 altında olduğunu ve 2020 yılında yolcu sayısının yüzde 60 civarında düşeceğini tahmin etmeye devam ettiklerini de vurguladı.

Bugün yayınlanan raporda, hava yolu ile sayahetin umulan gibi olmadığını ifade eden IATA, turizm de dahil edildiğinde havacılık sektörü tarafından desteklenen 7 milyon istihdamın risk altında olduğunu vurguladdı. IATA, Haziran raporunda risk altındaki istihdamı 6 milyon olarak tahmin etmişti.

(Kaynak: Foreks)