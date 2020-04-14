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IATA, hava yolları için gelir kaybı tahminini yükseltti

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelir kaybı tahmini 252 milyar dolardan 314 milyar dolara yükseltti.

IATA, hava yolları için gelir kaybı tahminini yükseltti
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını  nedeniyle nisan ayının ilk haftası itibariyle dünya genelinde uçuşların  neredeyse yüzde 80 azaldığına işaret ederek, hava yolu şirketlerinin  gelir kayıplarına ilişkin tahminlerini revize etti.

Daha önce yayınladığı raporda hava yollarının 252 milyar dolar  gelir kaybına uğrayacağını öngören IATA, bu tahminini 314 milyar dolara  yükseltti.

314 milyar dolar, hava yollarının 2019'da yolcu taşımacılığından elde ettiklerin gelirin yüzde 55'ini temsil ediyor.

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