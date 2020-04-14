IATA, hava yolları için gelir kaybı tahminini yükseltti

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayının ilk haftası itibariyle dünya genelinde uçuşların neredeyse yüzde 80 azaldığına işaret ederek, hava yolu şirketlerinin gelir kayıplarına ilişkin tahminlerini revize etti.





Daha önce yayınladığı raporda hava yollarının 252 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağını öngören IATA, bu tahminini 314 milyar dolara yükseltti.



314 milyar dolar, hava yollarının 2019'da yolcu taşımacılığından elde ettiklerin gelirin yüzde 55'ini temsil ediyor.