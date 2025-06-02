IATA, havayolu sektörünün 2025 kâr tahminini aşağı yönlü güncelledi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, 2025 küresel kâr tahminini 36 milyar dolara çekti.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, havayolu sektörünün pandemi sonrasındaki hızlı toparlanma dönemini geride bırakarak daha normal bir döngüye girdiğini belirtti. Walsh, "36 milyar dolar büyük bir rakam gibi görünse de, yolcu başına ortalama 7,20 dolarlık bir kâr anlamına geliyor. Bu, sektörü gelecekteki talep şokları ve yeni vergilere karşı savunmasız bırakabilir" dedi.

Jet yakıtı fiyatları kârlılığı destekliyor

IATA, 2025 yılında jet yakıtı fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 13 düşeceğini ve bu durumun kârlılığa olumlu yansıyacağını öngörüyor. Net kâr marjının yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Ancak Walsh, bu artışın diğer endüstrilerle kıyaslandığında yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Bu oran, genel kârlılık ortalamasının hala yarısı seviyesinde" ifadesini kullandı.

Yolcu ve kargo hacmi artacak, gelirler hedefin altında kalacak

IATA, 2025'te yolcu ve kargo hacminde artış beklese de, gelir beklentilerini 1 trilyon doların altında tuttu. Kuruluş, gelir tahminini yüzde 2,1 düşürerek 979 milyar dolar olarak güncelledi. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olsa da, 1 trilyon dolar hedefi için biraz daha beklenmesi gerekecek.

Walsh, politika yapıcılara çağrıda bulunarak, "Küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 3,9'unu destekleyen ve 86,5 milyon kişiye istihdam sağlayan bir endüstrinin sürekliliği için maliyet baskılarını dikkatle izlemeliyiz" dedi.