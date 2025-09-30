IATA: Küresel yolcu talebi ağustosta rekor seviyeye ulaştı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Ağustos 2025 küresel yolcu talebi verilerini açıklayarak hava yolu sektöründe güçlü bir büyüme ve rekor doluluk oranları kaydedildiğini duyurdu.

IATA'nın raporuna göre, toplam talep Ağustos 2024'e kıyasla yüzde 4,6 artış gösterirken, toplam kapasite yıllık bazda yüzde 4,5 yükseldi. Ağustos ayındaki koltuk doluluk oranı ise yüzde 86 ile Ağustos 2024'e göre 0,1 puanlık bir artışla ay için rekor seviyeye ulaştı.

Uluslararası talep, bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artarken, kapasite yüzde 6,5 yükseldi ve doluluk oranı yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Bu oran da Ağustos 2024'e kıyasla 0,1 puanlık bir iyileşme kaydetti. Yurtiçi talepte ise yüzde 1,5'lik bir artış gözlendi; kapasite yüzde 1,3 artarken, doluluk oranı yüzde 86,3 ile bir önceki yıla göre 0,1 puanlık bir artış gösterdi.

"Küresel büyüme eğilimi hız kesmeden devam ediyor"

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, "Ağustos'taki yüzde 4,6'lık yıllık talep artışı, 2025 kuzey yarımküre yaz seyahat sezonunun yeni bir rekor seviyeye ulaştığını doğrulamaktadır. Dahası, uçaklar yüzde 86 gibi rekor bir doluluk oranıyla daha fazla koltuk dolu olarak sefer yaptı. Ekonomik belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen, küresel büyüme eğilimi hız kesmeden devam ediyor; Ekim tarifeleri havayollarının yüzde 3,4 daha fazla kapasite planladığını gösteriyor. Havayolları, seyahat talebini en verimli şekilde karşılamak için ellerinden geleni yapıyor, bu da havacılık üretim sektörünün tedarik zinciri sorunlarını çözmesini daha da kritik hale getiriyor" şeklinde konuştu.