IATA uyardı: Artan yakıt maliyetleri bilet fiyatlarını yükseltecek

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Küresel havacılık sektörü, yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle son yılların en büyük maliyet baskılarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen IATA Genel Kurulu'nda konuşan IATA Genel Direktörü Willie Walsh, havayolu şirketlerinin 2026 yılında jet yakıtı için geçen yıla göre yaklaşık 100 milyar dolar daha fazla ödeme yapacağını söyledi.

Jet yakıtı maliyetlerinin yıllık bazda yüzde 70 artması, sektörün kârlılığını önemli ölçüde zorluyor.

Küresel havacılıkta kârlar yarıya inebilir

IATA verilerine göre küresel havacılık sektörünün net kârının 2025'teki 45 milyar dolar seviyesinden 2026 yılında yaklaşık 23 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, havayolu şirketlerinin düşük kâr marjlarıyla faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, yükselen yakıt maliyetlerinin uzun vadede daha pahalı uçuşlar anlamına geldiğini vurguluyor.

Özellikle uzun menzilli ve premium sınıf uçuşlarda fiyat artışlarının daha kolay kabul görebileceği belirtilirken, kısa mesafeli ve turistik hatlarda talebin fiyat değişimlerine daha duyarlı olabileceği ifade ediliyor.

Teslimat gecikmeleri maliyetleri artırıyor

Sektörün karşı karşıya olduğu tek sorun enerji maliyetleri değil. Boeing ve Airbus'ta yaşanan teslimat gecikmeleri nedeniyle havayolu şirketleri daha yaşlı ve daha fazla yakıt tüketen uçakları filolarında tutmak zorunda kalıyor. Bu durum yakıt tüketimi ve bakım giderlerini artırarak maliyet baskısını daha da büyütüyor.