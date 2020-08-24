İBB, sebze-meyvede aracıları aradan çıkarıyor

24 Ağustos 2020

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

İstanbul’da yıllık 4 milyon ton yaş sebze-meyve elleçleniyor. Bu rakamın büyük bir bölümü aracılar üzerinden piyasaya sunulurken, dönem dönem yapılan fahiş zamlar ise okların aracı ve simsarlara dönmesine neden oluyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üretici ve tüketicinin aracı payını paylaştıracağı bir sistemi devreye alırken bu projenin ilk uygulamaları ise Kadıköy’de Salı Pazarı'nda hayata geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Türkiye’de pandeminin en yoğun olduğu ayların, aynı zamanda fide dikiminin de yapılması gereken aylar olduğunu ifade ederek, kır yoksulluğunun üzerine gelen pandemi sürecinin üretici açısından fide ve diğer girdiler için finansman sorununu gündeme getirdiğini belirtti. Günaydın, bu bağlamda İstanbul’un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Sarıyer, Pendik, Başakşehir ve Büyükçekmece olmak üzere toplam dokuz ilçesinde, 82 köy/mahallede toplam 701 üreticiye domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz olmak üzere toplam 3 milyon 591 bin fide dağıtımı yaptıklarına işaret etti.

"Sistemimizde herhangi bir aracı payı bulunmuyor"



İstanbul’da eğitim verilen üreticilere İBB olarak ürününü pazarlama garantisi verdiklerini bildiren Günaydın, “Lojistik konuda da üreticilere destek vereceğiz ve bu hizmeti ücretsiz bir şekilde yapacağız. Ayrıca üreticilerin başka pazarlara açılma konusundaki görüşmeleri İBB olarak biz sürdüreceğiz. Gerekirse üretim bölgelerinde lojistik merkezler yapacağız. Bütün bu imkânlara rağmen piyasada yaşanabilecek mücbir sebepler doğrultusunda üretici ürününü satacak pazar bulmazsa İBB olarak devreye girerek burada üreticinin elindeki ürünleri alacağız” bilgisini verdi. Faaliyete aldıkları sistemin bireysel üreticiler ve üretim kooperatiflerine açık olduğunu vurgulayan Günaydın, “Bizim kurduğumuz sistemde herhangi bir aracı payı bulunmuyor. Dolayısıyla hem üretici hem de tüketici kazanıyor. Eğer üreticinin bu pazarın sağladığı olanaklarla yüksek fiyata mal satma eğilimi olursa bunun denetlemesini yapacağız. Ancak hem üretici hem de tüketici aracı sorunundan kurtuluyor” dedi.

‘Halk market’lerle üreticiye yeni pazar yaratacak

Şişli ve Bahçeşehir’de de bu tip pazarları kurmayı planladıklarını kaydeden Günaydın, “Üretici pazarı kurmak isteyen bütün belediyelerle çalışmaya hazırız. Pazar yeri tahsis ettiğimiz üreticilerden tahta başı almış olduğumuz ücret 1,5 lira düzeyinde bu para ise yasal zorunluluktan kaynaklanıyor” şeklinde konuşan Günaydın, ilk etapta ise beş ürün üzerinde çeşitlendirmeye gideceklerini söyledi.

Öte yandan kurdukları ‘halk marketleri’ sistemiyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticileri destekleyeceklerinin altını çizen Günaydın, “Ürününe pazar bulamayan ya da yok pahasına ürününü elden çıkarmak isteyen üreticiler güvenilir bir İBB kanalı bulmak suretiyle ürününü emeğinin karşılığını alacak şekilde pazarlayacak. Dolayısıyla sistem işleyiş bakımından sürdürülebilir bir yapı içerisinde bulunuyor” dedi.

Hayvan atıkları da gübre olup üreticiye gidecek

Kurban Bayramı’nda İstanbul’a getirilen kurbanlıkların dışkılarını İBB olarak topladıklarını dile getiren Gökhan Günaydın, “Bunları kendi tesislerimize taşıdık, yakma süreçlerimiz devam ediyor. Topladığımız 2 bin 500 ton hayvan dışkısından, 600 ton civarında gübre elde edeceğiz. Bu gübreyi özellikle kışlık ve yazlık ürünlerin imal edilmesinde üreticilere dağıtacağız. Hedefimiz kimyasal gübre kullanımını mümkün olduğunca azaltmak, üreticinin de böylece girdi maliyetlerini aşağıya çekmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.