IBIA EXPO için geri sayım başladı

Esra Özarfat



BURSA - Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, sektörü bir araya getirecek IBIA EXPO öncesinde DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek fuar hakkında bilgiler verdi. Yatak yan sanayi sektörünün 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IBIA EXPO-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’nda bir araya geleceğini belirten Osman Güler, 14 ülkeden 20 bine yakın yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. 300’ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla uluslararası boyutta düzenlenecek fuarda yeni ürünler ile yeni teknolojilerin sergileneceğini vurgulayan Güler, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanların profesyonellerinin fuarda bir araya geleceğini dile getirdi. Osman Güler, sektörün yükselen bir ivme ile büyüme kaydettiğini vurgulayarak, fuarın da bu trende katkı sağlayacağına işaret etti.

Osman Güler, ayrıca fuar kapsamında ‘yatak endüstrisindeki trendler’, ‘yatak üretiminde endüstri 4.0’, ‘sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik’, ‘kalite, etki ve yeni ürün’ ve ‘yeni pazarlara ulaşım’ gibi konularda seminerlerin de düzenleneceğini duyurdu.