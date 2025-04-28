IBM, ABD teknoloji yatırımları için 150 milyar dolar taahhüt etti

International Business Machines Corporation (IBM), Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji sektörünün büyümesine ve bilgisayar üretiminin artırılmasına yönelik önemli bir yatırım planı duyurdu. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'ye toplam 150 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Bu kapsamlı yatırım planı çerçevesinde, 30 milyar dolardan fazla bir bütçe ana bilgisayar ve kuantum bilgisayar üretiminin geliştirilmesi için ayrılacak. IBM, böylece ABD'nin ileri teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirmeyi ve ülke içinde daha fazla üretim kapasitesi oluşturmayı hedefliyor.

IBM CEO'su Arvind Krishna yaptığı açıklamada, "114 yıl önce kuruluşumuzdan bu yana Amerikan istihdamına ve üretimine odaklandık ve bu yatırım ve üretim taahhüdüyle IBM'in dünyanın en gelişmiş bilgi işlem ve yapay zeka yeteneklerinin merkez üssü olmaya devam etmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yatırım, hem ABD'nin teknoloji altyapısının güçlenmesine hem de yeni nesil bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, ana bilgisayar sistemleri ve kuantum bilgisayar alanında yapılan üretimlerin büyük kısmı ABD içinde gerçekleştirilecek.

IBM'in bu adımı, Amerika'nın yüksek teknoloji üretimi konusunda uluslararası rekabet gücünü artırma çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor.