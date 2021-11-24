İç mimarlık öğrencisi, şirketini kurdu, ilk projesini gerçekleştirdi

Esra KÖKSAL TARİ

Baba mesleğinden güç alarak inşaat sektörüne giren Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde iç mimarlık okuyan ve bu yıl mezun olmayı bekleyen İç mimar adayı Gizem Samut, hayallerini gerçekleştirmek için işin mutfağına indiğini belirtti.

Pandemi sürecini fırsata çevirip 2020 yılında ARTMİA firmasını kuran Samut 5 villadan oluşan ilk projesini gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyor.

Antalya Geyikbayırı bölgesinde yabancılara satış için 9 adet villadan oluşan projeye başlayan Gizem Samut, projenin her aşamasında yer alacağını kaydetti. Genç İç mimar adayı Samut, şunları kaydetti.

"İnşaat işi ile uğraşan bir babanın kızıyım. Babam Bekir Samut, Samut İnşaat firmasının kurucusu ve sahibi. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içinde. Babamdan etkilenerek biraz da işin mutfağına inmek adına hayallerimi gerçekleştirmek için iç mimarlık okumayı tercih ettim. Bizim mesleğimizde insanlarla birebir iletişim kurmak, yaratıcı düşünüp yenilikçi bir bakış açısı ile yaklaşmak, insanların konfor alanlarını iyileştiren ve olumlu bir meslek yapısına sahip olmanın gerekliliği unutulmamalıdır."

İnsanların duygularına hitap edebilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Gizem Samut, "Bir mimarın teknik anlamda çok iyi donanımlı olması, müşterisinin hislerine hitap edebilmesini sağlamaz. Siz ne kadar müşterilerinize iyi görseller sunuyor olun, müşterinize onu anladığınızı hissettiremezseniz bu işten keyif alamazsınız" dedi.

Uzunca bir süre şirketinin alt yapı çalışmalarını sürdüren ve pandemi dönemini de fırsata çevirip bu süreçte kollarını sıvadığını söyleyen Samut konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Pandemi sürecinde insanların bireysel ve korunaklı yaşam alanı ihtiyacı artmış, insanoğlunun doğadan geldiği gerçeğini de kabul edersek doğa ile iç içe alanlara ihtiyaç artmıştır. Pandeminin başlamasıyla beraber insanlar artık kalabalık iş yaşamından kaçmak ve kendi özel alanlarını yaratmak, daha konforlu ve huzurlu mekanlar istemektedirler. Bizde ilk proje olarak Antalya Nebilerde 5 villadan oluşan NorthMia projemize başladık. Bu bölge Antalya halkı tarafından son yıllarda yoğun bir ilgi görüyor. Şu anda yürütmüş olduğumuz Northmia projemiz ile sizlere doğaya açılan kapısıyla eşsiz bir huzur sunma hedefindeyiz.”

Babasının şirketinde çalışmak yerine kendi işini yapmayı tercih ettiğini anlatan Samut, “Babam 30 yıldır bu inşaat işinin içinde. Benim için kolay olan babamın şirketinde çalışmak ve onun projelerine mimarlık hizmeti vermekti. Ama ben zor olanı seçtim ve kendi işimi yapmak istedim. Çünkü inşaat sektörü sürekli yenilenen canlı bir organizmaya sahip. Dinamikleri ülke şartlarına göre çok çabuk değişebiliyor’’ diye konuştu.