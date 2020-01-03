İç pazarı canlandıracak müjde mobilyacıları sevindirdi

03 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, mobilyada KDV oranının yüzde 8’e düşürüldüğünü açıklaması mobilya sektöründe sevinçle karşılandı. Daha önce mobilyada KDV indirimi kampanyası 2018 yılı kasım ayında da devreye alınmış, önce 2019 yılı mart ayına kadar, ardından da haziran ayı sonuna kadar yüzde 8 olarak uzatılarak uygulanmıştı. Öte yandan KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güleç: 2020 çok daha iyi olacak

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 2020’nin Türkiye mobilya sektörü yılı olacağını kaydetti. Sektörün dünya pazarından daha fazla pay alacağını belirten Güleç, 2020’de 5 milyar dolarlık ihracat yapmayı, iç pazarda da 60 milyar liralık ciro elde etmeyi öngördüklerini açıkladı. Söz konusu kararın mobilya sektörünün gelişmesini, kayıt içinde, sağlıklı büyümesini sağlayacak bir karar olduğunu belirten Güleç, “Şimdi yüzde 8 ile herkes fatura kesecek ve sektör çok daha fazla büyüyecek ve dünya pazarından pay alabilecek. 2020 çok daha iyi olacak. KDV’nin kalıcı olması da önemli” dedi.

Balcı: İstihdama daha çok yatırım yapılacak

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, geçen yıl belli periyotlarda uzatılan KDV indiriminin 2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabitlenmesini istediklerini söyledi. Balcı, Türk mobilya sanayinin olarak 179 ülkeye ihracat yaptığına dikkat çekerek, sektörün son yıllarda yükselişe geçtiğini vurguladı. Balcı, “Katma değeri yüksek olan mobilyada, 2020 yılı hedeflerimizi de bu doğrultuda daha yüksek tutuyoruz ve yüzde 25 oranında ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz. KDV indirimi ile sektör, istihdama daha çok yatırım yapacaktır” diye konuştu.

Gürcan: KDV yüzde 8'de kalmalı

Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da Türkiye’de yıllık mobilya satışının 40 milyar lira olduğunu, ancak sektörün geçen yıl ağustos ayından itibaren yüzde 40 ila 50 dolaylarında küçüldüğünü vurguladı. Üreticilerin bu süreçte ihracata daha fazla ağırlık verdiğine işaret eden Gürcan, “Hammaddeler arasındaki KDV farkı ortadan kaldırılmalı. Artı yüzde 8 KDV gelişlerimiz var ancak faturalarımızı yüzde 18 olarak kesiyoruz. Bu yüzden KDV indirimi yüzde 8 olarak kalmalı” açıklamasını yaptı.

Güler: Markalaşma çalışmaları artacak

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Okan Güler de tüketimin artması ve iç pazarın canlanmasıyla birlikte daha çok firmanın mağazalaşma ve markalaşma çalışmasına yöneleceğinin altını çizdi. Güler şöyle konuştu, “Türkiye’deki mobilya markalarının sayısı önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek. İnegöl özelinde de yeni markalar oluşacaktır. Çarkların hızlı dönmesinin markalaşmaya, istihdama, iç pazarın büyümesine etkisi büyük olacak.”

Uğurdağ: Hammadde de KDV yüzde 8'e inmeli

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, kararın özellikle mobilya kenti olan İnegöl’de katma değeri ve markalaşmayı artıracağını, ilçedeki doğrudan ve dolaylı 2 bin 500 mobilya üreticisinin hem iç pazardan hem de dış pazardan daha fazla pay alacağını ifade etti. Uğurdağ, “Geçici olan KDV indirimleri sektör için faydalı olmuyor. Bu nedenle kalıcı olması gerekiyor. Özellikle vurgulamamız gereken bir diğer konu da yüzde 18 olan sunta, MDF, boya ve kimyasal ürünler gibi hammaddemizin de yüzde 8’e indirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Ayhan: 10 bin yeni istihdam ihtiyacı doğacak

İnegöl Mobilyacılar Oda Başkanı Özcan Ayhan da İnegöl mobilya sektörünün üretim kapasitesini tam anlamıyla kullanmaya başlayacağını belirterek, doğrudan ve dolaylı olarak 60 ila 70 bin kişi arasında istihdam sağlayan sektöre 8 ila 10 bin arasında yeni çalışanın katılmasının beklendiğini dile getirdi.

Özbek: Kurumlar vergisinde de adalet olacak

Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek de istihdam ve kayıtdışılık vurgusu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı: “Daha nitelikli bir istihdam sağlayacak, devletin de alacağı vergilerle karlılığının artacağını düşünüyorum. Çünkü kayıt dışı üretim yapanlar KDV’de usulsüzlük yaparak devlete kurumlar vergisinden kayba neden oluyorlardı. Şimdi kurumlar vergisinde de adalet olacak. Tüketiciden de gereksiz bir tahsilat olmamış olacak. KDV kararını olumlu karşıladık.”