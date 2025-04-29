İç piyasada güven kaybı, yatırımları yavaşlatıyor

Türkiye Müteahhit­ler Birliği’nin (TMB) yayımladığı “Kırıl­gan Ekonomiler, Çalkantı­lı Siyaset ve Ticaret Savaş­ları” başlıklı analizde, küre­sel korumacı politikaların arttığı ve finansman riskle­rinin yükseldiği bir dönem­de inşaat sektörünün yurt dı­şında büyümeye devam et­tiği belirtildi.

Türk inşaat sektörü, 137 ülkede bugüne kadar 535,3 milyar dolar de­ğerinde 12 bin 505 projeyi ta­mamladı. 2025’in ilk çeyre­ğinde üstlenilen projelerde özellikle Türkmenistan, Li­bya ve Irak öne çıktı. Ayrı­ca, Ukrayna’nın yeniden in­şasında Türk müteahhitle­rine önemli roller düşeceği ve Kiev’de gerçekleştirilen Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü toplantısın­da bu yönde iş birlikleri plan­landığı ifade edildi.

Yeni projeleri başlatmada tereddütler arttı

Raporda, inşaat sektörü­nün iç piyasada yüksek mali­yetler, nitelikli iş gücü eksik­liği ve kamu yatırımlarında yavaşlama nedeniyle zorluk­lar yaşadığı belirtildi. TÜİK verilerine göre, inşaat üre­timi şubat ayında aylık baz­da yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 12,7 artış kay­detti. İnşaat Maliyet Endeksi ise şubat ayında yıllık yüzde 23,94 artışla Kasım 2020’den bu yana en düşük artış oranı­nı gördü. Türkiye İnşaat Sek­törü Güven Endeksi’nde yılın ilk çeyreğinde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtilen raporda, özellikle yeni projelerin baş­latılmasında tereddütlerin arttığına dikkat çekildi.

Kamu projelerinde vergi indirimi talebi

TMB Başkanı Erdal Eren, kamu projelerinde müteah­hitlerin yaşadığı finansman zorluklarına dikkat çekerek, Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifat oranının yüzde 2’ye indirilmesi gerektiğini belirt­ti. Eren ayrıca, tasfiye hakkı­nın tanınmaması halinde en azından vergi yüklerinin ha­fifletilmesinin sektöre nefes aldırabileceğini vurguladı.

Konut pazarında reel kayıplar sürüyor

Rapora göre, ipotekli konut satışlarında artış görülse de, ilk el konut satışlarında düşüş yaşanıyor. Yüksek faizler ve artan maliyetler nedeniyle reel anlamda konut alım gücünün azaldığı, satışların büyük oranda ikinci el piyasaya kaydığı belirtildi. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışlarının Mart ayında yüzde 11,5, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 19,5 oranında gerilediği açıklandı.