“İç ve dış pazarda yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz”
PVC kapı ve pencere sistemleri alanında Türkiye’nin öncü markalarından biri olan Kompen, yeni geliştirdiği ürünlerle ihracatta da mesafe kaydetmeyi planlıyor. Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, “Geleceği tasarlama anlayışıyla geliştirdiğimiz Hyperline Sızdırmaz Sürme Sistem ve 76 mm’lik 3 Contalı Seri, modern mimarinin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren, yüksek performanslı iki yeni çözüm olarak sektör profesyonelleriyle buluştu” dedi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Hyperline markası ile piyasaya sürdükleri Contalı Sızdırmaz Sürme Serilerinin, sürme sistemlerde sıkça karşılaşılan sızdırmazlık sorunlarını maksimum düzeyde ortadan kaldırdığı bilgisini veren Erdal Küçükşehir, ürüh hakkında şu bilgileri verdi: “6,5 metreye kadar açıklık geçişine olanak tanıyan yapısı, özel ray sistemiyle sessiz ve kolay kullanım avantajı ve EPDM contalarıyla üst düzey sızdırmazlık performansı sunuyor. Hyperline Sürme Serimiz konut projelerinin yanı sıra otel, AVM, ofis gibi ticari yapılarda da prestijli bir tercih haline geliyor. 76 mm’lik 3 Contalı Serimiz ise 6 odacıklı yapısı, çoklu conta sistemi ve yüksek ısı iletim performansı sayesinde, ısı ve ses yalıtımında sektördeki en ileri çözümlerden biri olarak dikkat çekiyor.”
“İhracat bizim için stratejik büyümedir”
Erdal Küçükşehir, başta Amerika Kıtası, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk cumhuriyetleri ve Balkanlar olmak üzere 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Her ülkenin inşaat normları ve kullanıcı beklentileri farklı olmasına rağmen, ürünlerinde sundukları yüksek yalıtım, dayanıklılık ve estetik uyum sayesinde global pazarlarda da tercih edildiklerini vurgulayan Küçükşehir, “Yeni serilerle kısa vadede ihracat hacmimizi artıracağız. Yerli üretim gücümüzü, uluslararası kalite standartlarıyla birleştirerek, Türkiye’yi global pazarlarda başarıyla temsil edeceğiz. 2025 ve sonrasında, daha fazla ülkede, daha güçlü bir Kompen markası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece ürün değil, aynı zamanda çözüm sunan bir marka olma vizyonumuzla, yapı sektöründe global bir referans olmayı hedefliyoruz” dedi.