“İç ve dış pazarda yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz”

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Hyperline markası ile piya­saya sürdükleri Contalı Sızdır­maz Sürme Serilerinin, sürme sistemlerde sıkça karşılaşılan sızdırmazlık sorunlarını mak­simum düzeyde ortadan kaldır­dığı bilgisini veren Erdal Küçük­şehir, ürüh hakkında şu bilgileri verdi: “6,5 metreye kadar açıklık geçişine olanak tanıyan yapısı, özel ray sistemiyle sessiz ve ko­lay kullanım avantajı ve EPDM contalarıyla üst düzey sızdır­mazlık performansı sunuyor. Hyperline Sürme Serimiz konut projelerinin yanı sıra otel, AVM, ofis gibi ticari yapılarda da pres­tijli bir tercih haline geliyor. 76 mm’lik 3 Contalı Serimiz ise 6 odacıklı yapısı, çoklu conta sis­temi ve yüksek ısı iletim perfor­mansı sayesinde, ısı ve ses yalı­tımında sektördeki en ileri çö­zümlerden biri olarak dikkat çekiyor.”

“İhracat bizim için stratejik büyümedir”

Erdal Küçükşehir, başta Ame­rika Kıtası, Ortadoğu, Kuzey Af­rika, Türk cumhuriyetleri ve Balkanlar olmak üzere 30 ülke­ye ihracat gerçekleştirdikleri­ni kaydetti. Her ülkenin inşaat normları ve kullanıcı beklentile­ri farklı olmasına rağmen, ürün­lerinde sundukları yüksek yalı­tım, dayanıklılık ve estetik uyum sayesinde global pazarlarda da tercih edildiklerini vurgulayan Küçükşehir, “Yeni serilerle kısa vadede ihracat hacmimizi artı­racağız. Yerli üretim gücümüzü, uluslararası kalite standartlarıy­la birleştirerek, Türkiye’yi global pazarlarda başarıyla temsil ede­ceğiz. 2025 ve sonrasında, daha fazla ülkede, daha güçlü bir Kom­pen markası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece ürün değil, aynı zamanda çözüm sunan bir marka olma vizyonumuzla, yapı sektöründe global bir referans ol­mayı hedefliyoruz” dedi.