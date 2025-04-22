  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3.  ICCI Başkanı Yavuz Aydın: Enerji yan sanayinin ihracata katkısı 20 milyar doları aştı
Takip Et

 ICCI Başkanı Yavuz Aydın: Enerji yan sanayinin ihracata katkısı 20 milyar doları aştı

Kojentürk Başkanı ve ICCI Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın enerji yan sanayinin ihracattaki payının 20 milyar doları aştığını söyledi. Türkiye’nin ısı kanununa ihtiyacı olduğunu ifade eden Yavuz, halen 30 bin MW olan yenilenebilir enerjinin 5-10 yıllık süreçte 120 bin MW’a ulaşabileceğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
 ICCI Başkanı Yavuz Aydın: Enerji yan sanayinin ihracata katkısı 20 milyar doları aştı
Takip Et

Hayati ARIGAN

Türkiye’nin enerji ve çevre alanında bu­luşma noktası ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, bu yıl 29. kez enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getire­cek. 24-26 Nisan’da İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘Geleceğe Güç Ver!’ mottosuyla başla­yacak fuarda enerji üretimi, karbonsuzlaştırma, hidrojen, enerji ticareti, akıllı şebeke­ler, e-mobilite ve dijitalleşme alanlarında 30 oturum yapı­lacak, 19’u yabancı 150 firma katılacak.

Türkiye’de 117 bin MW ener­ji dağılımının 30 bin MW’ı rüz­gâr ve güneş enerjisinden ol­duğunu belirten Yavuz Ay­dın Dünya Gazetesine yaptığı açıklamada, “Güneşte 18 bin MW, rüzgarda da 12 bin MW’ı geçtik. Güneş çok hızlı artı­yor. Ömür boyu maliyet olarak baktığımızda şu anda güneş en ucuz olan enerji üretim sistemi haline geldi. Bundan 20 sene önce güneş iyi ama pahalı deni­yordu. Şimdi artık hem iyi hem de ucuz” dedi.

Ortalama enerji verimliliğimiz yüzde 53

117 bin MW’lık kurulu gü­cün enerji verimliliği orta­laması yüzde 53’ler dolayın­da olduğunu aktaran Aydın, “Rüzgar ve güneş santralleri arttıkça bu oran doğa koşul­larına göre üretim olduğu için biraz düşüyor. Kömür sant­rallerinin verimliliği yüzde 30-40, doğalgaz santralleri­nin verimliliği yüzde 60’a, ko­jenerasyon yüzde 80-90 ve rüzgâr santralleri yüzde 40, güneş santralleri yüzde 20 enerji verimliliği sağlıyor” di­ye konuştu.

Türkiye’de 117 bin MW ku­rulu gücün yüzde 60’ının ye­nilenebilir enerji olduğunu söyleyen Aydın, “Bunun için­de termik veya konvansiyo­nel kurulu gücün 55 bin MW'ı geri kalan kısmının yenile­nebilir güç. Kurulu güçte ye­nilenebilir enerji öne geçti. Yenilenebilir ürettiği elekt­rik rüzgârın esmesine, güne­şin parlamasına bağlı oldu­ğu için toplam üretilen kilo­vat saat olarak kurulu güçle birebir örtüşmüyor.

Bu ne­denle üretilen elektrikte biz hala yüzde 55, termik, yüzde 45 yenilenebilir taraftayız. Bu hızla devam etmemiz ha­linde önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte yenilenebilir enerji 120 bin MW’a ulaşabilir” diye konuştu. Dünyada son 5 yıl­da enerji yatırımlarının yüz­de 80 oranında yenilenebilir alanda olduğunu ifade eden Aydın, “Türkiye’de yüzde 90’ı geçmiş. Türkiye’de önümüz­deki 10 yıllık dönemde yeni­lenebilir ile konvansiyonel arasındaki oran gene en faz­la 15’e 85 gibi devam edecek­tir. Önümüzdeki yıldan itiba­ren nükleer santralin birinci, reaktörü devreye girecek.

4-5 sene içinde toplam 4 bin 800 MW’lık nükleer devreye gi­recek. Arkasından yeni nük­leerlerin de olması bekleni­yor” dedi.İletim ve dağıtımda da yüzde 10 kayıp oluşturdu­ğunu ifade eden Aydın, “Di­jital teknoloji, yapay zeka ile kayıpları azaltacağız. Enerji verimliliği bizim en az yatı­rımla en hızlı geri dönüşü el­de edebileceğimiz bir alan. Bu yatırım 1,5-2 yılda yatırım ge­ri dönüyor ve ardından bunu kazanç olarak yazıyorsunuz” dedi.

“Isı kanunu çıkması lazım”

Türkiye’de ısı kanunu ve bir ısı piyasasının eksik oldu­ğunu belirten Aydın, “Soma nüfusunun yüzde 60’ını böl­gesel ısıtmayla destekliyor. Hem ısınma hem sıcak su ih­tiyacı karşılanıyor. Isı kanu­nu çıkması lazım” dedi.

"Doğalgaz ve petrolde bağlantı merkeziyiz"

Türkiye’nin doğalgaz ve petrolde bir bağlantı merkezi haline geldiğini belirten Ay­dın, “Azerbaycan’ın yanında Türkmenistan ve Kazakistan kaynaklı doğalgazı da çevi­rim içine eklemeliyiz. Avru­pa’nın Rusya kaynaklı gazdan uzaklaşması biz bunu bir bö­lümünü Türkiye üzerinden sağlayabilecek duruma gel­dik. Karadeniz’deki bulduğu­muz kendi kaynağımız tam kapasiteye ulaştığında Tür­kiye’nin ihtiyacının aşağı yu­karı yüzde 20-22’sini karşı­layabilecek duruma gelecek” dedi.

“Jeotermalde dünya üçüncüsüyüz”

Dünyada en yüksek jeoter­mal elektrik kurulu güç sıra­lamasında Türkiye sıralama­da 3-4 arasında değiştiğini ifade eden Aydın, “Yenilene­bilir ve 24 saat üretim yapa­bilen bir kaynak olan jeoter­malde 2 bin 500 megawatt’a yaklaşıyoruz. Avrupa’da da güneş enerjisinde son iki yıl­da en fazla yatırım ülkelerde Türkiye ikinci sırada, rüzgar enerjisinde ise sıralamaya gi­remedik” dedi.

ICCI enerji fuarlarının ül­ke ekonomisine dolaylı kat­kısının geçen yıl yüzde 24 ol­duğunu belirten Aydın, bu fuarları kamu yönetimi, dev­letin organları destekleme­si gerektiğini söyledi. Aydın şunları dedi; “Dünya ölçe­ğinde atmosfere salınan za­rarlı sera gazı salınımı yüzde 40’larda. Türkiye’de atmos­fere her 1000 MW veya 1 GW saat elektrik üretiminin kar­şılığında ortalama 440 ton karbondioksitle sera gazı sa­lınıyor.

Kömürle yaparsanız bu 1000 tona, doğal gazla ya­pıldığı takdirde 600’lere çıkı­yor. Yenilenebilire geçtiğiniz zaman sıfır sera gazı salını­mı oluyor. Kömür santralin­den 2-3 tanesini kapatırsa­nız ortalamanız 440 tondan kolayca 300’lere düşecek. Bu hedefleri yakalamak Türkiye için oldukça yakın görünüyor. Nükleer santral devreye gir­diğinde ilk etapta üretilecek 330 milyar kilowatt saat kar­şılığımda sera gazı salınımı yüzde 10 kadar düşecek.”

Türkiye’nin 2023 ihraca­tı 255 milyar doların içinde 180 milyar dolarını sanayi­nin oluşturduğunu ifade eden Aydın, “Biz bunların için­de alt kırılımlarına da bak­tık. Kojenarasyon ve trijena­rasyon sistemlerini kullanan ihracatçı sanayiciler kendi­lerini ayrıştırıyorlar ve daha rekabetçi olabiliyorlar. Özel­likle buharla iş yapan cam, se­ramik, kimya, demir çelik, ra­fineriler, madenciliğin bazı bölümleri, soda sanayi firma­ları öne çıkıyor” dedi.

“Dünya sıralamasın 15 Türk firması giriyor”

ICCI’ye katılan 150 firma­nın ihracat rakamlarına gö­re fuarın Türk ekonomisine direkt katkısının 300 milyon dolar olduğunu belirten Ay­dın,”Enerji yan sanayinin ih­racattaki payı 20 milyar do­ları aştı. Türkiye’deki artık enerji yan sanayi, türbin ve motor dediğimiz ekipmanın dışında bir enerji santraline gereken her şeyi üretebiliyor. Dünyanın en büyük 100 mü­hendislik müteahhitlik fir­masını sıralamasına 10-15 Türk firması girebiliyor” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL