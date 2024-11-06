ICMPD, Türk girişimcilere 55 milyar euro hibe verecek

Güneş DOĞDU SOYLU

Avrupa Birliği tarafından fi­nanse edilen ve Uluslarara­sı Göç Politikaları Geliştir­me Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür­lüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Ka­pasitelerinin İyileştirilmesi (EN­HANCER) Projesi” yeni çalışma­sı, ‘İş Dünyası Buluşması’ ile Gazi­antep’deydi.

Karma sektör yapısı ile gerçekleştirilen etkinlikte; gıda ve tarım, kağıt, kimya, ambalaj ve paketleme, plastik, ilaç, peraken­de, tekstil ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren 30’u uluslararası toplam 40 alıcı firma, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası desteğiyle ve İpekyolu Kal­kınma Ajansı işbirliği ile ENHAN­CER ‘İş Dünyası Buluşması’nda bir araya geldi.

Etkinliğin açılış töreninde ko­nuşan ICMPD Türkiye Temsilcili­ği Başkanı Tamer Kılıç, “Yeni pro­jemizin bütçesi ise 70 milyar euro. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı li­derliğinde yaklaşık 50-55 milyar euro civarında hibe dağıtımında bulunacağız. ICMPD olarak, hem Türkiye’deki alıcılarla üreticileri bir araya getirmek hem de Türki­ye’deki üreticilerle global alıcıları bir araya getirmek gibi bir amacı­mız vardı” diye konuştu.

ENHACER projesi hakkında bilgi veren Tamer Kılıç, Türkiye’de bir yandan modern girişimcilik çalışmalarını desteklenmek üze­re kurgulanmış bir proje iken di­ğer taraftan da esas olarak iş dün­yasına katkıda bulunmaya çalışan bir proje. Bugüne kadar yararlanı­cılarımıza 14 milyon euro civarın­da hibe takdim ettik.

150’den fazla yararlanıcımız, gerek özel sektör gerek kooperatif gerekse yerelde­ki paydaşlarımız olmak üzere bu hibelerle, yeni istihdam yarattılar ve iş dünyasına katkıda bulundu­lar. Bunun yanı sıra 3 bin 500 civa­rında bireysel olarak da girişimci­lik eğitimlerinde bulunduk. Tüm bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde yeni bir proje ile devam edecek” dedi.

“Kalkınmış bir Türkiye inşa etmeyi hedefliyoruz”

Etkinlikte söz alan T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Ahmet Şimşek, “Bizler bakanlık işbirli­ğini önemseyen, yerel kalkınma hamlesi mottosuyla bir yandan tüm bölgelerimizin rekabet güç­lerini geliştirerek ulusal ekono­miye katkılarını arttırmak istiyo­ruz, bir yandan da bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak, topyekûn kalkınmış bir Türkiye inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu he­deflere ulaşmak için bölgesel po­tansiyellerin tespit edilmesi ve bunları harekete geçirecek doğ­ru müdahalelerin yapılması ge­rekiyor.

Biz de bu doğrultuda ge­liştirdiğimiz stratejiler ve yü­rüttüğümüz projelerle yoğun bir çaba içersindeyiz. Sadece Gazi­antep’de bugüne kadar 648 pro­jeye 2024 fiyatlarıyla 1.9 milyar TL tutarında destek sağladık. Ya­tırımcıların eş finansmanıyla birlikte 2.9 milyar TL’lik yatırım hacmi oluşturduk. İşte tüm bu ça­lışmalar sayesinde ajanslar, kısa sürede pek çok konuda yerel kal­kınmanın öncüsü oldular” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Ge­nel Sekreteri Ahmet Paksu ise yap­tığı konuşmada Gaziantep’in böl­ge için önemine değindi. Paksu: “İpekyolu’nun kadim ticaret şeh­ri Gaziantep, Birleşik Krallık’tan Hindistan’a, Fransa’dan Bah­reyn’e, Almanya’dan Kuveyt’e fark­lı ülkelerden 30 kuruluşu ve ala­nında lider 10 ulusal firmamızdan oluşan toplam 40 alıcı grubu, böl­gemizde tedarikçi olabilecek fir­malarla buluşturacak” dedi.

“Yerel kalkınma teşvik programıyla atıl kaynaklar harekete geçecek”

Yakın zamanda bakanlık olarak ilan edilecek ‘yerel kalkınma hamlesi teşvik programı’ hakkında da bilgi veren Ahmet Şimşek, “Bu proje ile şehirlerimizin potansiyelini değerlendirmeyi, atıl kaynakları harekete geçirmeyi, yerel ihtiyaçları karşılamayı, ithal girdileri ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede bakanlık ve kalkınma ajansları olarak yürüttüğümüz analiz ve saha çalışmaları neticesinde, bölgesel olarak potansiyel arz eden ve kalkınma etkisi yüksek yatırım konularına yerli ve yabancı yatırımcı ayırt etmeksizin güçlü ve cazip teşvik imkanları sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.