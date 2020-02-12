İDDMİB, ABD mutfağından daha fazla pay hedefliyor

12 Şubat 2020

Ceyhun KUBURLU

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) bu yıl ABD’ye yapılan mutfak eşyaları ihracatını artırmak için harekete geçti. ‘Eyalet eyalet çalışma başlattık’ diyen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “ABD her yıl 52 milyar dolarlık mutfak eşyası ithal ediyor. Bizim bu ülkeye ihracatımız ise 150 milyon dolar. Çin ile Amerika arasında yaşanan ticaret savaşlarını fırsata çevirmek için kolları sıvadık. Bu ülkede çok kapsamlı bir tanıtım çalışmasına başlayacağız. Amerikan mutfağına Türk ürünlerini yerleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı Ambiente 2020’de sorularımızı yanıtlayan Tahsin Öztiryaki, “ABD pazarında daha çok yolumuz var. Çin ile ABD arasında uzun zamandır kurulmuş olan hem ticari hem de karşılıklı yatırım ilişkilerinin içine girmemiz gerekiyor ve gireceğiz. Önümüzdeki ay Şikago’da yapılacak olan IHHS Fuarı’na 40 firma ile katılacağız. ABD pazarında ürünlerimizin algısını yükselteceğiz” dedi. Türk ve yabancı aşçılar tarafından her yemeğin Türk tenceresi, kuzinesi ve ocağı ile yapıldığı bir mutfak kuracaklarını söyleyen Öztiryaki, “Bunların yanında sosyal medyada fenomenleri ve bloggerlarla anlaşıp onları yönlendireceğiz. Pazarı güncel iletişim araçlarıyla çözmemiz gerekiyor. ABD sektörümüz için yeni bir çıkış olacak” diye konuştu.

Birçok Türk firmasının yavaş yavaş ABD'deki depolarını açmaya başladığını belirten Öztiryaki, "Biz de İDDMİB olarak bir depo açabilir miyiz diye görüşmeler yapıyoruz. 2020’de bizim sektörümüzde ABD öne çıkacak. Onlar da buna hazır" dedi. Öztiryaki, “Şu anda ABD'de hangi eyalette ne alınıyor, ne satılıyor hepsinin bilgisi bizde mevcut. İnceledik ve nerede hangi ürünü satabileceğimizi saptadık. Dolayısıyla bilinçli şekilde gideceğiz. Amerika’da örneğin tencere ebatları, sapları farklı. Biz böyle eyalet eyalet çalışma yaptık. Biz birliğimize bütün ürünleri yapabilen bir fabrika olarak bakıyoruz. Yönetim Kurulu olarak bu fabrikanın ürünlerini dünyaya nasıl satarız diye düşünüyoruz" dedi.

Ambiente’ye 184 Türk firması katıldı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “230 milyar dolarlık ticaret hacmi olan dünya mutfak sektöründe 9’uncu sırada yer alan Türkiye, bu alanda dünyanın en önemli organizasyonu olan

Ambiente’de çeyrek asırdır istikrarlı bir şekilde yerini alıyor. Milli düzeyde ve bireysel olarak katılan toplam 184 firmamız, Almanya piyasasındaki bilinirliğini güçlendiriyor” dedi. Katma değeri yüksek ürünler imal etmek için son teknolojileri görmek, ihracatı artırmak ve yeni iş birlikleri kurmak adına bu organizasyonun büyük önem taşıdığını ifade eden Pelister, “2019 yılında sektörel olarak 3.7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimiz mutfak sektörümüzün ihracatı 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ithalatı 832 milyon dolar oldu” diye konuştu.