İDDMİB, ‘yeni nesil ihracat’ ile 10 milyar dolara koşacak

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, metal hırdavat, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.

Sektör, 2020 yılını 8,4 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6’lık pay alarak tamamladı. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren altıncı sektör olan demir ve demir dışı metaller, pandemiye rağmen ihracatında yüzde 1,5’lik artış kaydetmeyi başardı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılı beklentilerini online olarak gerçekleştiren basın toplantısında anlattı.

"Her zamankinden daha hevesliyiz"

2020 yılının pandemiye rağmen sektör için başarılı geçtiğini belirten İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, birlik olarak sektörün gelecek vizyonuna katkı sunmak istediklerini ifade etti. Aşı faaliyetlerinin hızlanmasıyla fiziki çalışma hayatına hızla geri dönmek istediklerini vurgulayan Öztiryaki, “Geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz sanal faaliyetleri fiziki faaliyetlerin takip etmesini planlıyoruz. Fuar ve heyet katılımlarının yanı sıra önemli uluslararası faaliyetlere sponsor olarak, tüm dünyada sektörlerimizin tanıtımına yoğunlaşacağız. 365 Web Platformlarımızı ise canlı tutmak için reklam çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşanan zorluk ve engellere rağmen her zamankinden daha hevesliyiz. Bu yıl temellerini attığımız pek çok projeyi 2021 yılında hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.



Hedef pazar Afrika

“Küresel değişime adapte olmak ve ihracatımızı dış etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek için strateji ve eylemler geliştiriyoruz” diyen Öztiryaki, şöyle devam etti: “2021 yılında hızla ‘Yeni Nesil İhracat’ projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sektörel kümelenmelerin cazibe merkezi haline getirilmesi, ticaret elçilerinin yetiştirilmesi, yerli ara mamul üretim ve kullanımının teşviki, dijital dönüşüm, yeşil farkındalık ve ‘Uluslararası Ticaret Gündemi Webinarları’ başlıkları altında toplandığımız projelerimizi çizdiğimiz yol haritaları doğrultusunda birer birer üyelerimize hizmet etmek üzere sunacağız. Katıldığımız fuarlarda yer alan firmalarımızın bilgileri alıcıların cep telefonlarına kadar düşecek, Türk firmaların hakkında tüm bilgilerin yer alacağı bir sistem üzerine çalışıyoruz. Canlı hayatla dijitali birleştireceğiz. Projelerimizin de etkisiyle 2021 yılı ihracat hedefimiz 10 milyar dolar. Odak noktamıza Afrika'yı aldık. Bizim için çok önemli bir pazar. AB ülkeleri ve ABD de hedef pazarlarımız arasında. Biz ABD'nin B planıyız. Çin ile kopukluk yaşamaya devam edecekler gibi görünüyor. Her koşulda belirlediğimiz hedefleri yakalamaya çalışacağız ve bu sınavı geçeceğiz.”

Yabancı öğrenciler ticaret elçisi olacak

Yabancı öğrencilerin ticaret elçisi olarak değerlendirilebileceğini dile getiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, şunları söyledi: "Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, okulu bitirdikten sonra 1 yıl çalışabiliyorlar. Bu öğrencileri firmalarımıza da sunacağız. Amacımız, ya o firmanın temsilciliğini yapmaları ya da ülkesinde ithalatçı olmalarını sağlamak. Bu konunun üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde Erkan Avcı Meslek Lisesi de bizim için önemli. Bu okulda artık bilimsel çalışmalara, robotik tasarımlara önem verecek projelere odaklanacağız."

İngiltere'de 64 yeni rakip

Ticarette yaşanan antidamping uygulamaları, lojistik maliyetler ve komşu ülkelerde yaşanan sorunlara da değinen Öztiryaki, şu değerlendirmelerde bulundu: "Suudi Arabistan, Mısır, Dubai, Irak gibi ülkeler bizim için önemli. Oradaki satın almacılar da rahatsızlar. Mısır'da mutfak eşyalarında Çin'i geride bırakarak, lider konuma geldik. Sorunların aşılmasıyla eski seviyelerden daha iyi duruma geleceğimizi tahmin ediyorum. Tüm dünya artık korumacılığa gidiyor. İngiltere'nin 64 ülke ile STA imzalaması bizim için iyi değil. Artık 64 tane rakibimiz var bu pazarda. Demirde arz-talepten kaynaklı fiyatlar yükseldi. Bu seviyelerin çok üzerine çıkacağını düşünmüyoruz. Şu an denizyolunda konteyner ve maliyet sıkıntısı var. O nedenle demiryoluna odaklanmalıyız. Sektör olarak belirlediğimiz ülkelerde depolar açarak, demiryolunu kullanmak istiyoruz. LME depoları önemli gündem maddelerimizden biri. Demiryolu her anlamda daha avantajlı. Dünyadaki bu problemlerin azalması ihracatımızı çok daha iyi yerlere ulaştırır."