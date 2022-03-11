İDDMİB’in yönetimine kadın eli değecek

İmam GÜNEŞ

Alüminyum, bakır, döküm, ev ve mutfak eşyaları, kaynak, metal ambalaj, hırdavat, yapı malzemeleri olmak üzere 8 alt sektörü kapsayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde (İDDMİB), seçim yarışı hız kazandı. Nisan ayında yapılacak başkanlık seçimleri için İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu’nun ardından İDDMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan da resmen aday olduğunu açıkladı. Çapan’ın yönetiminde, başkanlık görev süresi dolan, sektörün önemli isimlerinden Tahsin Öztiryaki de yer alacak. Çapan’ın yönetim listesinde, denetim kurulu da dahil olmak üzere yer alacak 14 üyenin 5’i kadın ihracatçı olacak.

Korumaz Kardeşler Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı olan Çapan, İDDMİB’in mevcut Başkanı Tahsin Öztiryaki, NDustrio Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, Arslan Alüminyum Genel Müdürü Pelin Arslan ve Çuhadaroğlu Genel Müdürü Kenan Aracı ile birlikte DÜNYA’yı ziyaret ederek sektörün durumunu ve yeni dönem stratejilerini açıkladı.

Listede 5 kadın ihracatçı yer alıyor

Sektörün neredeyse tamamıyla yapılan görüşmelerin ardından başkan adayı olmaya karar verdiğini söyleyen Ayşegül Çapan, “Ben ve ekibim, sektörün sadece duayenleri ve önde gelen isimleri ile değil, hemen hemen tüm bileşenleriyle istişare ettik. Talepleri, ihtiyaçları ve önerileri topladık. Bu çerçevede yönetim kurulu listemizi ve projelerimizi belirledik. 12 senedir İDDMİB’te alüminyum sektörünü temsilen bulunuyorum. Bu dönemde muhasip üye olarak görev yapıyorum. Elde ettiğim deneyimler neticesinde başkan olarak katkı sağlamak istedim. Mevcut yönetimde 3 kadın ihracatçı olarak görev yapıyoruz. Bu sayıyı 5’e çıkaracağız. Elbette, bir kadın başkan adayı olmanın özel bir sorumluluğu olduğunu hissediyorum. Yılların getirdiği birikim ile ülkemiz ihracatında çok önemli bir yer tutan sektörümüzü daha da büyütmek, geliştirmek ve güçlendirmek için hazırladığımız projeleri hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

“Potansiyel ile hedefler arasındaki mesafe hala açık”

Yeni dönemin mottosunu ‘istişare, yenilik ve dönüşüm’ olarak belirlediklerini dile getiren Çapan, şöyle devam etti: “Sektörümüz gücünü Türkiye ihracatından aldığı pay ile ortaya koydu. Ama potansiyeli ile hedefleri arasındaki mesafe hala açık. Bizim amacımız bu açığı kapatmak, ülkemiz, insanımız ve sektörümüzün çalışkan temsilcilerimiz için değer üretmek. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin yeni dönem için oluşturulan yönetim kurulunda yer alacak olması da bir yenilik. Tahsin başkanımızın yönetimde görev alması bizim için inanılmaz bir güç. Sektörümüzün ihracatta rekorlar üstüne rekorlar kırdığı dönemin başkanı, devam eden projelerimizin fikir babası başkanımız bizimle. Bu devam eden projelerimizin başarıya ulaştırmamızda hayati bir öneme sahip.”

Öztiryaki: Tüm alt sektörlerimizin katma değerini artırmayı hedefliyoruz

Sektörün 2021 yılını 12,4 milyar dolarla Türkiye 6’ncısı olarak tamamladığı bilgisini veren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, şu açıklamalarda bulundu: “2018 yılında 6 milyar dolar seviyesinden bu noktalara gelmeyi, aynı zamanda katma değerimizi artırmayı başardık. Yeni dönemde başkanımızı Ayşegül Çapan olarak belirledik. Geliştirdiğimiz projeleri Ayşegül Hanım’ın başkanlığında daha iyi noktalara getirmeyi planlıyoruz. Amacımız, daha yüksek katma değerli ihracata ulaşmak. Biz inovasyon ve tasarım yarışmalarıyla alt sektörlerimizin kendi içinde doğru hedefleme yapmasını, hepsinin yüksek katma değer sağlamasını amaçlıyoruz. İhracatın gelişmesi için sanayiciye uygun arazilerin, uygun finansmanın oluşturulması lazım. Yeni dönem projelerimiz arasında ülkemizdeki yabancı öğrencileri sektörümüze kazandırmak var. Bu öğrenciler ülkelerine döndüğünde ticaret elçimiz olacak ve ihracatımız için katkı sağlayacaklar. Sektörlerimizin bir arada yer aldığı kümelenme modeli için de çalışmalar yapacağız.”