IDEF 2021, yerli ve yabancı firmaların katılımı ile kapılarını açtı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), yerli ve yabancı yüzlerce firmanın katılımı ile kapılarını açtı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşiyor. Bu yıl 15'inci kez düzenlenen fuar, 17-20 Ağustos tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

54 ülkeden firma buluşacak

KOBİ'lerin desteklenmesi kapsamında bu yıl küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yeni indirimlerin uyguldığı fuarda, katılımcıların 275'i KOBİ'lerden oluşuyor. Ayrıca fuara 79 ülkeden 154 heyetin, bu heyetlere dahil de yaklaşık 500 heyet üyesinin katılımı bekleniyor.

Savunma sanayii alanında toplam 30 tedarik makamı, IDEF 2021'de heyetler ve katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek.

IDEF 2021'e 31'i bakan, 11'i genelkurmay başkanı ve 33'ü kara kuvvetleri komutanı olmak üzere 89 üst düzey makamın katılması öngörülüyor.

Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamlarıyla ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Fuarda sergilenecek ürünler arasında zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alıyor.