IDEX ile 4 günde 200 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalandı

İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı'nda (IDEX), 80 ülkeden 24 bin 748 yabancı ziyaretçinin ağırlarken, 4 günde 200 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalandı. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, "2023'te bu rakamı en az 250 milyon dolara çıkarma hedefimiz var. DİŞSİAD Kongre ve Konferans şirketimizin organize edeceği bir sonraki fuarda hedef daha fazla ihracat" dedi.

Ekonomik hacmi 1 milyar dolara ulaşan ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı'nda (IDEX) 200 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalandı. 80 ülkeden 24 bin 750 yabancı ziyaretçinin ağırlandığı etkinlikte katılımcı firmalar alternatif ihracat pazarlarından alıcılar ile yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son dört yılda yüzde 8'den yüzde 20 seviyesine ulaştığını söyledi.

Sektör olarak bu yılın ilk yarısında 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Uçar, “Yılı 250 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Bunda IDEX'in payı büyük olacak. 2023 ihracat hedefimiz ise en az 250 milyon dolar. Bu hedefe ulaşmamızda DİŞSİAD Kongre ve Konferans Şirketi’nin 25-28 Mayıs 2023'te organize edeceği 18'inci İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı'nın rolü büyük olacak. Bu fuarda en az 250 milyon dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi İstanbul'da ağırlamayı hedefliyoruz. Asıl amacımız ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak.” şeklinde konuştu.