İDMİB’de başkanlığa Güven Karaca seçildi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İDMİB), Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Güven Karaca yeni dönemde İDMİB Başkanlığı’na seçildi. Seçimde Güven Karaca 382 oy ile başkan seçilirken, seçimdeki rakiplerinden Hüseyin Çetin 168 oy aldı.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan İDMİB Başkanı Güven Karaca, bundan sonraki süreçte 210 milyar dolarlık dünya deri ve deri mamulleri pastasından daha fazla pay alabilmenin yollarına odaklanacaklarını söyledi.

Ekip olarak projelerinin hazır olduğunu belirten Karca, “Nasıl daha fazla pay alacağımızı biliyoruz ve bu payı alıp ihracatımızı yükselteceğiz. Hedef öncelikle ölçeklenmek. Ölçek olarak biz hazır değiliz o ölçeklenmeyi bizim hazırlamamız lazım. OSB kurma planımız, pazarlama etkinliği, iletişim, algı sosyal uygunluk gibi projelerimiz var. Bunları eş zamanlı yapmalıyız ki kısa orta ve uzun vadeli programlar başarılı bir şekilde gitsin.” dedi.

Deri sektörünün çok dinamik olduğunu ve geniş katılımlı bir seçim gerçekleştiğini vurgulayan Karaca, “Fırsatlara ve risklere çok ciddi tepki verir sektörümüz. Burada da biz 4 yıl deri ve deri mamulleri ihracatının geleceğini kurgulayacağız. Sektörümüz de sağ olsunlar çok ciddi katılım gerçekleştirdiler ve bizi çok mutlu ettiler.” diye konuştu.

Seçim sonrası İDMİB’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU / ASİL ÜYE

Güven Karaca (Başkan)- Güven Karaca Deri Tic. ve San. Ltd. Şti.

Oğuz İnner- Karyoka Ayakkabı San. ve Dış Tic. A.Ş.

Mehmet Ali Urgan- Panda Ayakkabıcılık San. ve İth. İhr. Ltd. Şti.

Metin Kütük- Metin Ayakkabı ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.

İmdat Çalışkan- Damla Ayakkabı A.Ş.

İlhan Kuşeli- Makfine Deri Ürün ve İnş. Dış Tic. San. Paz. Ltd. Şti.

Mustafa Şenocak- G.R Deri Tekstil Ayakkabı ve Hediyelik Eşya Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Burak Uyguner- Uyguner Deri San. ve Tic. A.Ş

İsmail Turgut- Turgut Kardeşler Deri ve Ayakkabı San. Tic. Ltd. Şti.

Gürkan Gözmen- Rubis Dericilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Ali Dinç- Doğu Deri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

YEDEK ÜYE

Serkan Cevahircioğlu- Cevahir Deri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamdi Saraçkardeşler- Petek Saraciye San. ve Tic. A.Ş.

Secgin Özil- Özil Ayakkabı Deri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Coşkun Şahin Kölük-Tasarı Kürkmod Kürk Deri San. Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Kemal Topçu- Depar Group Ayakkabı Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Umut Tuna- Tuna Deri Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti.

Önder Dağlı- Öbaş Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Onur Gümüş- Gümüş Saraciye San. ve Tic. Ltd. Şti.

Arif Özkan-Özkan Moda Tasarım San ve Tic. Ltd. Şti.

Hakan Göryakın- Göryakınlar Deri San. Ve Tic. A.Ş.

DENETİM KURULU / ASİL ÜYE

Özkan Acar- Muya Polüretan Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş.

Haluk Erdoğan- Erdo Ayakkabı Deri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Emel Güven Bardız- Emelda Deri Konf. Turz. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.

YEDEK ÜYE

Remzi Özbay- DSD Deri Sanayicileri Dış Tic. ve A.Ş.

Kamuran Uyar- Uyar Saraciye San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yücel Elibol- Elibol Deri Konf. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.