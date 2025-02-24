İGA CEO'su Selahattin Bilgen'e ACI Yönetim Kurulu'nda yeni görev

ACI World'ün düzenlediği genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine seçilen İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, 3 yıl boyunca organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

ACI World'ün bünyesinde, 169 ülkede toplam 2 bin 110 havalimanı faaliyet gösteriyor. Organizasyonun 814 üyesi arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri, ülkelerini temsil etmenin yanı sıra havacılık sektörüyle ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor.

"Türkiye'nin uluslararası havacılıktaki prestiji artıyor"

Yeni görevi hakkında görüş bildiren Bilgen, ACI World'de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti ve ekledi: "Türkiye'nin uluslararası havacılıktaki prestijini artıran bu gelişmeler, hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. ACI World yönetim kurulundaki rolümüzle, sektörümüzün geleceğini şekillendiren stratejik kararların alınmasına aktif olarak katılacak, Türkiye'yi uluslararası havacılık sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini

"2026'da ACI World Müşteri Deneyimi Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız"

Kongrede, sektörün önde gelen CEO'ları ve yöneticilerinin yanı sıra 500'den fazla havalimanı profesyonelinin bir araya geldiğine işaret eden Bilgen, şunları kaydetti: "Avrupa havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 2026'da ACI World Müşteri Deneyimi Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. İGA'nın böylesine prestijli etkinliklere ev sahipliği yapması, İstanbul'un havacılık sektöründeki merkezi konumunu pekiştirirken, İGA'nın global ölçekteki etkisini daha da artıracak. ACI World yönetim kurulundaki yeni görevimizle, sektörün geleceğine yön veren kararların içinde yer alarak, bu etkiyi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."