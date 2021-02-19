Iğdır, Kars, Ağrı ve Muş esnafı online sisteme giriyor

E-ticaret sitesi GittiGidiyor’un 2020 yılında toplam satıcı sayısı 117 bine ulaşırken, yeni satıcıların yoğunluğunu Anadolu, özellikle de Doğu illeri oluşturdu. GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, KOBİ’lerin işini sürdürmesine ve binlercesinin e-ticarete başlamasına vesile olduklarını ifade etti. Toplam satıcı sayısının 2019’da 100 bin olduğunu ve son 3-4 yıldır bu civarda seyrettiğini belirten Kantarcı, 17 bin yeni satıcının büyük kısmının Anadolu’dan geldiğini söyledi. Toplam satıcıların önemli bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir’den olsa da 2020’de satıcı sayısını en fazla artıran şehirler sırasıyla Iğdır, Kars, Ağrı, Osmaniye, Karaman ve Muş oldu. Pandeminin etkisinin kategorilere de yansıdığını söyleyen Kantarcı, “Platformumuza eklenen yeni satıcılara baktığımızda çoğunluğunun kozmetik ve kişisel bakım, ev, dekorasyon ve bahçe, bilgisayar ve tablet, yapı market, giyim ve aksesuvar kategorilerinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz” dedi.

E-ihracat ivme kazanacak

Bu yıl GittiGidiyor’un 20’nci yaşını kutladığını kaydeden Kantarcı, “Türkiye’nin ilk online pazar yeriyiz. Bir eBay şirketi olarak yerel işletmelerimizi küresel gücümüzle destekliyoruz. Yerli satıcılarımız yurtiçinde satış yapar gibi ürünlerini sadece GittiGidiyor’da satışa çıkararak eBay’in dünya çapında 185 milyon kullanıcısına ulaştırabiliyor. 2020 yılında yaklaşık 2 bin satıcımız on binlerce ürünü GittiGidiyor’da listeleyerek eBay üzerinden e-ihracat yaptı. 2021’de e-ihracat yapan satıcı sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Mobilin cirosu artıyor

Kantarcı, 2020’ye yüzde 40’lık bir büyüme hedefiyle girdiklerini ancak pandemiyle birlikte e-ticarete eğilimin artmasıyla yılı yüzde 50 büyümeyle kapattıklarını belirtti.

Kayıtlı kullanıcı sayının 2020 yılının sonu itibarıyla 33 milyon olduğunu ve sayfa görüntülenme sayısının 6 milyara ulaştığını belirten Kantarcı, “2020 yılında en çok satılan ürün, içinde olduğumuz sürecin etkisiyle maske oldu. Maskeyi, kedi maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfı, lastik, köpek maması, steril eldiven, spor ayakkabı, dezenfektan, tıraş makinesi takip etti. GittiGidiyor’da mobilden satış hacmimiz 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı. Mobil uygulamamızın toplam indirilme sayısı da bu dönemde yüzde 67 artarak 20 milyon oldu. Toplam trafiğimizde mobilin payı yüzde 82 olurken, toplam satış içindeki mobilin payı yüzde 64 olarak gerçekleşti” diye konuştu. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında dijitalleşmenin tüm dünyada en az 3-4 yıl ileri sarıldığını kaydeden Kantarcı, küresel perakende e-ticaret hacminin 4 trilyon dolara ulaştığını ifade etti. İlk defa online alışveriş yapanların yüzde 50’sinin kalıcı kullanıcı haline geleceğini öngördüklerini belirten Kantarcı, bu vesileyle 2021’de e-ticaretin yüzde 50 büyüyeceğini ekledi.

‘Gitmesine İzin Verme’ ile farkındalık yaratacak

Önümüzdeki dönemde kurumların ve toplumun en önemli gündem maddesinin sürdürülebilirlik olması gerektiğinin altını çizen Kantarcı, GittiGidiyor ‘Gitmesine İzin Verme Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Proje ile su tasarrufu, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve temiz hava başlıkları altında hem üretim hem de tüketim açısından kamuoyunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kantarcı, “Milyonlarca ziyaretçisi olan platformumuzu bir mecraya çevirerek 6 sivil toplum kuruluşunun amaçlarına uygun mesajlarını iletmeleri ve güçlenmelerini destekleyen bağışları toplayabilmeleri için yeni bir alan yarattık’” dedi.