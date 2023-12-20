İGE Kefalet Portalı ile en iyi finansman koşulu

İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından hayata geçirilen, ihracatçı ve bankaları tek noktada buluşturan yeni nesil kefalet uygulaması ‘İGE Kefalet Portalı’ hizmete girdi. Özellikle ihracatçı KOBİ’leri uygun koşullarla finansmana eriştirecek olan Portal, bankaların da tüm ihracatçılara tek noktadan ulaşmalarını sağlayacak.

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), ihracatçı KOBİ’lerin özellikle faiz oranı olmak üzere en uygun finansman koşullarına ulaşmasını sağlayacak İGE Kefalet Portalı’nı uygulamaya alıyor. Portalın tanıtım toplantısı 20 Aralık’ta İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun katılımıyla yapıldı.

İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, toplantıda yaptığı konuşmada “Ülkemizdeki mevcut kredilendirme ve fiyatlama sürecine bakıldığında; özellikle kredibilitesi olan KOBİ niteliğindeki ihracatçıların finansal okuryazarlık konusundaki eksiklikleri, kredibilitelerini bankalara anlatmaları konusunda yaşadıkları sorunlar ve en önemlisi faiz koşulları için aynı anda birden fazla banka ile müzakere etmede yaşadıkları zorluklar finansmana erişim hızını yavaşlattığı gibi maliyetini de artırıyor. Bu olumsuzlukların ihracatçı açısından çözümüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz ‘İGE Kefalet Portalı’ kefalet verdiği ihracatçının kredi talebini tek bir platform üzerinden tüm bankalara aynı anda iletebilmesini ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görüp kendisi için en uygun seçimi yapabilmesini amaçlıyor” dedi.

Dünyada açık eksiltme sistemi kullanılan ilk uygulama

İGE Kefalet Portalı’nın hem teminat sağlama hem de mevcut piyasa koşulları içinde faiz, komisyon ve vade açısından en uygun seçeneği bulma konusunda ihracatçıya sağladığı fayda açısından bu sistemin dünyada ilk ve tek olduğunu belirten Kasım Akdeniz, şu bilgileri verdi: “Verdiğimiz kefaletlerle ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İlk kefaletimizi Mart 2022’de Eximbank üzerinden verdik. Kısa sürede 20 bankanın sürece dahil olmasıyla kefalet sisteminin kapsamını ve hacmini geliştirdik.

1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 13 bin başvuruyu onaylayarak toplam 58 milyar TL’lik ihracat kredisine kefalet verdik. Ülkemizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve kalkınması için ihracatın artırılması, tabanının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlayış içerisinde İGE Kefalet Portalı’nı ihracat yapan kurumlarımızın finansmana hızlı, kolay ve en uygun şartlarda ulaşmasını sağlamak üzere geliştirdik. Kapsamlı veri ve ileri teknolojiyi kullanarak hayata geçirdiğimiz Potal’daki tüm süreç dijital ortamda başlıyor ve sonuçlanıyor. Bu Portal’ın ihracatçı için beklenen faydayı sağlayabilmesi, ihracatçılarımız tarafından yoğun ve yaygın olarak kullanılmasına bağlı. İhracatçılarımızın, İGE kefaleti ile kullanmak istedikleri tüm krediler için bu Portal’a başvurmalarını bekliyoruz. İhracatçılarımızın Portal’dan faydalanmalarını teşvik amacıyla; bu Portal üzerinden İGE kefaleti ve fiyat alarak kredi kullanmaları halinde, İGE kefaleti için ödeyecekleri komisyonun %50’sini direkt olarak hesaplarına gönderme kararı aldık. Portal bu yönüyle de ihracatçılarımız açısından önemli bir avantaj sağlayacak.”

Kasım Akdeniz, “İGE Kefalet Portalı sayesinde ihracatçılar tek bir noktadan tüm bankalara ulaşabiliyor. Aynı şekilde tüm bankalar da müşterisi olsun olmasın, o ihracatçının bulunduğu lokasyonda faaliyet göstermese dahi tüm ihracatçılara ulaşabiliyor. Bu yönüyle ihracatçılara fayda sağladığı kadar bankalarımız için de müşteri kazanımını kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir uygulama. Bankalarımız bu Portal sayesinde, kredibilite olarak değerlemesi yapılmış ve İGE kefaletini almış ihracatçılarımızın bilgilerine hızlıca erişip kredi taleplerini karşılamak için hızlıca aksiyon alabilecekler. İGE Kefalet Portalımızın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Ülkemiz için büyük önem taşıyan ihracatın artmasına destek olacak yeni uygulama ve hizmetler sunmak için önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Tüm ihracatçılarımızı portala üye olmaya davet ediyorum"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe yaptığı konuşmada “İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, serbest piyasa şartları içinde faiz ve diğer kredi koşullarını iyileştirmesi bakımından oldukça önemli bir araç olarak ihracatçılarımızın kullanımına sunuluyor. Portal’ın ihracatçılarımız tarafından yoğun ve yaygın kullanılmasının tam rekabet ortamının yaratılmasına çok önemli katkı sağlayacağına gönülden inanıyor ve tüm ihracatçılarımızı İGE Kefalet Portalı’na üye olmaya davet ediyorum” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yaptığı konuşmada “Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarımızın da buna paralel artış gösterdiğini dikkate aldığımızda, ihracatçılarımız açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama. Bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek” dedi.