İGE'de limit 15 milyon liraya çıktı, kaynak 1 milyarı bulacak

Vahap MUNYAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank ortaklığıyla kurdukları İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin (İGE A.Ş.) 1 Mart 2022’de faaliyete geçtiğini anımsatarak, “Teminat yetersizliği nedeniyle kredi ve desteklerden yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlamak amacıyla kurduğumuz İGE A.Ş.’ye kısa sürede 4 bine yakın firma başvurdu” dedi. Gülle, 300 firmanın başvurusunun kabul edildiğini, 1 ay içinde bu kaynaktan yararlanacak firma sayısının 1000’i bulabileceğini söyledi.

3-4 milyar lirayı bulur

İsmail Gülle, bir grup gazeteciyle yaptığı iftar sohbetinde İGE ile ilgili şu bilgileri verdi: “Burada Eximbank aracılık yapıyor. TİM olarak ihracatçının parasını kendisine kullandıracak bir model geliştirmiş olduk. Bizim ortaya koyduğumuz kaynak çarpan etkisiyle 1 milyar liralık fonun kullanılabilmesine imkan verecek. Bu kaynak birkaç yıl içinde 3-4 milyar lirayı bulabilecek. Şirket başına kaynak kullanma üst limiti 10 milyon liraydı. 15 milyon liraya çıkardık. İhracatçı KOBİ’lerimiz teminat göstermeden bu kaynağı kullanabilecek.”

Yatırımı tetikler

İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ihracata 100 milyar liralık destek paketini şöyle değerlendirdi: “Yüzde 9 faizle kullandırılacak 100 milyar lira oldukça büyük bir kaynak. Mühim olan bu kaynağın nasıl kullandırılacağı. Şu anda ihracatçı firmalarımızın çoğunun kapasite kullanım oranları yüzde 80 dolayında. 100 milyar liralık destek paketi ihracatçılarımızı yatırımcı yapar.”

ABD birinci pazar olur

Gülle, Türkiye’nin dünyada ihracatla ulaşamadığı hiçbir ülke olmadığını belirtip, ABD’yle ilgili şunları dile getirdi: “2020 yılından bu yana ABD’ye ihracatımız artarak devam ediyor. Şu anda ABD, Almanya’dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ikinci pazar konumunda. Bu şekilde devam ederse yıl sonunda ABD birinci ihracat pazarımız haline gelebilir.”

2 yıl sıra bekliyoruz

Özellikle tekstil sektöründe yatırım iştahının çok yüksek olduğunu, ancak makine bulmada sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Gülle, şöyle konuştu: “Yatırım yapmak istiyoruz, ancak makine bulamıyoruz. Makine için 1-2 yıl sonraya gün veriyorlar. Zaten makine fiyatlarına son dönemde yüzde 20’ye yakın zam geldi. Dokuma makineleri Türkiye’de üretilmiyor. Özellikle son dönemde iplik makinelerine ihtiyacımız var"

“Merkez Bankası’nın dövize ihtiyacı var”

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat dövizlerinin TCMB’ye satış zorunluluğunun yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılmasıyla ilgili şunları anlattı: “Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir görüşme yaptık. Video konferans yöntemi ile düzenlenen toplantıda Başkan Kavcıoğlu bize bir sunum yaptı ve tabloyu ortaya koydu. Gördük ki Merkez Bankası’nın dövize ihtiyacı var.”

Rusya, dünya markaları yerine Türkleri istiyor

TİM Başkanı İsmail Gülle, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında Türk markalarının önüne çıkan fırsatı şöyle anlattı: “Dünyanın önemli markaları yaptırımlar nedeniyle Rus pazarından çekildi. Rusya’da birçok AVM’de mağazalar boşaldı. Ruslar, Türk firmalarına teklifler yapmaya başladı. Özellikle mağazaları yarı fiyatına Türk firmalarına vermek istiyorlar. İpekyol, Damat, LC Waikiki gibi önemli markalarımıza teklifler yapıldı. Ayrıca büyük marketler raflarında Türk ürünlerinin olması için şirketlerimizle görüşüyorlar. Sonuçta Rusya 150 milyon nüfuslu büyük bir pazar.”

Mayınlar Karadeniz’de ticareti durdurdu

TİM Başkanı İsmail Gülle, savaş nedeniyle Ukrayna’ya ticaretin tıkandığını belirterek şöyle konuştu: “Şu anda Ukrayna’ya satılacak ürünler o ülke için altın değerinde. Türk firmalarına, ‘Bu ürünleri siz alın, Ukrayna’ya satın’ diyorlar. Ancak gemiler gidemiyor. Şu anda Ukrayna’da bekleyen ve Türkiye’ye mal getirecek olan gemiler bile limandan çıkamıyor. Karadeniz’de ortaya çıkan 3 tane mayın ticareti tamamen durdurdu.”