İGE’den ihracatçılara 12,5 milyar liralık ‘kalkan

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İGE özkaynaklarından sağlanacak kefalet desteğiyle hayata geçi­rilen paket, kredibilitesi bulun­masına rağmen teminat yeter­sizliği nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılara yö­nelik olarak hazırlandı.

Üst limit 50 milyon lira

Paket kapsamında ihracatçı­ların TL, dolar ve euro cinsin­den nakdi kredi taleplerinin yanı sıra TL reeskont kredile­rine de 24 aya varan vadeler­de kefalet desteği sağlanacak. Toplam 12,5 milyar TL ek kredi hacminin hedeflendiği pakette kredi üst limiti KO­Bİ'ler için 30 mil­yon TL, KOBİ dışı firmalar için ise 50 milyon TL olarak belirlendi.

İGE İh­racat Kalkanı Des­tek Paketi'ne baş­vurular 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapılabi­lecek. İGE Genel Müdürü Fa­tih Tuğrul Topaç, İGE olarak temel öncelikleri­nin, ihracatçıların finansmana erişi­minde karşılaştıkla­rı teminat sorununa çözüm üretmek ve ihtiyaçlarına uygun yeni finansman im­kânları geliştirmek istediklerini söyledi.

Topaç, “Özkaynaklarımızdan oluştur­duğumuz paket ile kredibilite­si olduğu halde teminat yeter­sizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan firmaları­mıza yeni bir destek mekaniz­ması sunuyoruz. 24 aya varan vadelerde TL, dolar ve avro cin­sinden kredi taleplerine kefalet desteği sağlayacağımız paket­le ihracatçılarımıza 12,5 milyar TL büyüklüğünde ek bir kredi hacmine erişim imkânı sun­muş olacağız” diye konuştu.