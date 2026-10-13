İGE’den ihracatçılara 12,5 milyar liralık ‘kalkan
İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), finansmana erişimde teminat sorunu yaşayan firmalara yönelik oluşturduğu yeni İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi'ni hayata geçirdi.
İGE özkaynaklarından sağlanacak kefalet desteğiyle hayata geçirilen paket, kredibilitesi bulunmasına rağmen teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılara yönelik olarak hazırlandı.
Üst limit 50 milyon lira
Paket kapsamında ihracatçıların TL, dolar ve euro cinsinden nakdi kredi taleplerinin yanı sıra TL reeskont kredilerine de 24 aya varan vadelerde kefalet desteği sağlanacak. Toplam 12,5 milyar TL ek kredi hacminin hedeflendiği pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 30 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için ise 50 milyon TL olarak belirlendi.
İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi'ne başvurular 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapılabilecek. İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, İGE olarak temel önceliklerinin, ihracatçıların finansmana erişiminde karşılaştıkları teminat sorununa çözüm üretmek ve ihtiyaçlarına uygun yeni finansman imkânları geliştirmek istediklerini söyledi.
Topaç, “Özkaynaklarımızdan oluşturduğumuz paket ile kredibilitesi olduğu halde teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan firmalarımıza yeni bir destek mekanizması sunuyoruz. 24 aya varan vadelerde TL, dolar ve avro cinsinden kredi taleplerine kefalet desteği sağlayacağımız paketle ihracatçılarımıza 12,5 milyar TL büyüklüğünde ek bir kredi hacmine erişim imkânı sunmuş olacağız” diye konuştu.