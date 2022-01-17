İGEPAR yılın ilk organizasyonuna Antalya’dan start verdi 

İhracatı Geliştirme ve Pazar Araştırma Derneği (İGEPAR), 17 Ocak itibarıyla Antalya’da ‘8. Küresel Tanıtım İhracat Günleri Satış Organizasyonu’na başladı. İGEPAR Genel Başkanı Fatih Yeşilyurt, 17-18-19 Ocak tarihlerinde Türk plastik ev gereçleri, züccaciye ve ev tekstil malzemeleri sektörü oyuncularını, 21 farklı ülkeden 170’den fazla alıcıyla bir araya getirerek, 2022’nin ilk satış organizasyonu imza atmış olduklarını söyledi. “Yeni bir yıla da ihracat anlamında hızlı bir ivme ile giriş yaptığımız için mutluyuz. Sektörümüzün önde gelen üreticilerini ve alıcılarımızı Antalya’ya bekliyoruz” diyen Yeşilyurt, yeni organizasyonların da yolda olduğu müjdesini Antalya’dan duyurdu.

“Her organizasyonla biraz daha büyüyoruz”

Plastik ev gereçleri, züccaciye, ev tekstil malzemeleri başta olmak üzere, farklı alt açılımlarla ev gereçleri üzerine düzenlenecek olan etkinliğe, Türkiye’de faaliyette bulunan 62 sanayi markası ile 120’den fazla iş insanı davetli olarak satış etkinliğine katılım sağlayacağını aktaran Yeşilyurt, şunları söyledi: “Hatırlanacağı üzere 2021 Eylül ayında elektrik ve aydınlatma sektöründe düzenlendiğimiz etkinliğe gelen misafirlerimiz ve katılımcı sanayicilerimiz, etkinliğimizden oldukça memnun ayrılmıştı. Bunun verdiği heyecanla, farklı sektörlerde de satış organizasyonu gerçekleştirme motivasyonumuz arttı. Bugün Antalya’da plastik ev gereçleri, züccaciye ve ev tekstil malzemeleri sektörü oyuncularımızı uluslararası aracılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Şu anda katılımın da oldukça yoğun olduğunu gözlemliyoruz” diyen Yeşilyurt, Mayıs 2022’de de daha geniş katılımlı bir etkinlik ile elektrik ve aydınlatma sektöründe faaliyette bulunan sanayicileri, 45 farklı ülkeden 200’den fazla potansiyel alıcı ile bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi.

“2024 hedefi bu yıldan yakalanabilir”

5 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’nin 1’inci mükerrer ekinde 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da, dış ticarete ilişkin hedeflere bakıldığında 2022 için ihracat hedefinin 230,9 milyar dolar, programın son yılı olan 2024 için ise 255 milyar dolar olduğu görülüyor. Bu paralelde 2021 yılı son çeyrekte ihracatta yakalanan ivme ile 2024 hedefinin 2022 yılında yakalanabileceğini işaret eden İGEPAR Genel Başkanı Fatih Yeşilyurt, “Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçılara sağladığı destekler, sektörel derneklerin yaptığı organizasyonlar ve dış ticaret erbabının pandemiye inat dünyanın her ülkesine gerçekleştirdiği pazar ziyaretleri ile 2022 yılının, ihracatçının ve Türkiye’nin yılı olacağına inancımız sonsuz. Bugün startını verdiğimiz satış organizasyonun da bunun emarelerini görmeye başladık” şeklinde konuştu.

Türkiye krizi lehine çevirebilir

Öte yandan plastik ve elektrik sektörünün en büyük girdilerinden olan plastik hammadde maliyetleri ve navlun fiyatlarındaki artışın sanayicilerin girdi maliyetlerini ciddi anlamda artırdığına dikkat çeken Fatih Yeşilyurt, bu durumun sadece Türkiye özelinde değil, tüm dünyadaki trendin aynı şekilde arttığını hatırlatıyor. “Avrupa basta olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerin tedarikçisi konumunda olan Çin’de baş gösteren enerji krizi, işçi maliyetlerindeki artış ve navlun fiyatlarının yüksek olması, gerek yarı mamul gererekse mamul ihtiyaçlarının ülkemizden tedarik edilmesine katkı sağladı” diyen Yeşilyurt, 2022 yılı içinde elektrik aydınlatma sektörü ve plastik ev gereçlerini kapsayan geniş katılımlı 2 farklı organizasyon ile Türkiye sanayicilerini farklı pazarlarda bulunan potansiyel alıcılarla bir araya getireceklerinin de müjdesini verdi.