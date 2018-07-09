İGMD'den Rekabet Kurumu açıklaması

09 Temmuz 2018

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmayı doğrulayarak, bunun ceza verileceği anlamına gelmediği ve gerekli savunmanın yapılacağını duyurdu.

Konu ile ilgili olarak İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nden şu açıklama yapıldı:

"06.07.2018 tarihinde Rekabet Kurumu web sayfasında ve basında çıkan haberlerde; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin Kararları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine 4054 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulu’nca İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Derneğimizin 24.02.2018 tarihinde yapılan Olağan Mali Genel Kurulu tarafından, Genel Kurula katılanların oy birliği ile, üyelerimiz arasında haksız rekabetin önlenmesi amacına hizmet edecek şekilde Gümrük Müşavirlerine ilişkin mesleki kurallar belirlenmiş olup, bu kararın uygulanmasına yönelik olarak Derneğimizce işlem başlatılması üzerine, Derneğimiz hakkında şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Bu şikayet başvurusu üzerine Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmıştır.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması hakkında soruşturma açılan teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmemektedir. Nitekim bu husus Rekabet Kurumu duyurusunda da açıkça belirtilmektedir. Derneğimizce soruşturma sürecinde gerekli savunmalar yapılacak yasal haklarımız kullanılacaktır.

Soruşturma sonucunda verilecek kararla ilgili olarak üyelerimiz ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"