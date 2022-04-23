İHBİR, başkanını pazar günü belirleyecek

Bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 832 milyon dolar ihracat gerçekleştiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) seçime hazırlanıyor.

İHBİR Başkan Adayı Kazım Taycı, 2 ay önce karşılıklı mutabakatla belirlenen 24 Nisan Pazar 24 Nisan Pazar günü 278 firma temsilcisinin oy kullanmak için seçime gelmesi yeterli olacağını, söz konusu tarihte delegelerle birlikte 13.00 itibariyle sandık başında olacaklarını belirtti.

"Mevcut yönetim 'salt çoğunluk' bahanesiyle seçim tarihini 25 Nisan Pazartesi gününe alma çabasında." diyen Taycı, konuyla ilgili şunları söyledi: "24 Nisan tarihi karşılıklı mutabakat ile alındı. Delegelerimizin tümü e-posta ve telefon yoluyla bilgilendirildi. Hatta anket çalışmalarında da bu tarih ön plana çıktı. Seçime günler kala sandık tarihini bir gün ötelemenin altında yatan nedeni anlayamıyoruz. İHBİR'de oy kullanacak hazirun listesi 554 firmadan oluşuyor. Salt çoğunluk için 24 Nisan Pazar günü 278 firma temsilcisinin oy kullanmak için seçime gelmesi yeterli olacak. Bizler söz konusu tarihte delegelerimizle birlikte 13.00 itibariyle sandık başında olacağız. Seçimi ikinci tura kaydırma çabaları sonucu değiştirmeyecek. Mevcut yönetim bu taktiği bir önceki seçimlerde de uygulamıştı."