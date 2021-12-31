İHBİR’de yarış başladı ilk aday Kazım Taycı

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bağlı 61 ihracatçı birliğinde seçimli olağan genel kurullar Nisan ayında yapılacak. Dört aydan kısa bir süre kalan seçimler için ihracatçı birliklerinde adaylar belli olmaya devam ediyor. Maden, kimya, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim gibi sektörlerin ardından İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde de (İHBİR) ilk aday belli oldu. Şekerleme, çikolata alanında faaliyet gösteren ve 136 ülkeye ihracat yapan TAYAŞ Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Problem satışta değil alışta

Sektörün mevcut durumunu değerlendiren Taycı, toplam maliyetleri içerisinde dövize dayalı maliyetlerin yüzde 75 seviyesinde olduğunu kaydetti. "Doğru adımları atabilirsek 2022 yılında yaklaşık yüzde 7 ila 10 gibi bir büyüme gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz" diyen Taycı, şu anda firmaların önümüzdeki dört ayının tamamında kapasite doluluk oranlarına ulaştığına dikkat çekti. Satışta problem olmadığını, asıl problemin alışta olduğunun altını çizen Taycı, "Artık hammadde peşin olarak satılıyor. Sektörümüz için dünyadaki fırsatları görüyoruz. Bu yola çıkmamızın ana sebeplerinden bir tanesi önümüzde bulunan fırsatlar. Pastacılık, kakaolu ve şekerli mamullerin küresel büyüklüğü yaklaşık 240 milyar dolar. Türkiye’deki ihracatımız bu grupta yaklaşık 4 milyar dolar. Bu payı artırmak, daha da önemlisi sürekli artış eğiliminde olmasını sağlamak temel hedefimiz" dedi.

“Cash & Carry mağazalara yönelmemiz gerekiyor”

Sektörün yılı yaklaşık 9 milyar dolar ihracatla kapatmasını beklediklerini söyleyen Taycı şu bilgileri verdi:

"İhracattaki bu rakamın 2,3 milyar dolara yakınının İHBİR'den gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Pandeminin yavaşlattığı ve akabinde de tekrar harekete geçen bir dünyanın oluşturduğu yüksek taleplerle karşı karşıyayız. İhracatçılarımız devletimizle birlikte doğru adımlar atarsa, doğru planlamalar yaparsak bu durumu sürdürülebilir hale getirebiliriz. Yurt dışında kendimizi tanıtabileceğimiz ne kadar organizasyon var ise bunları düzenlemeli ve katılmalıyız. Özellikle KOBİ ve KOBİ altındaki üreticilerin elinden tutarak bu firmaları bu insanları muhakkak bir şekilde oralara götürmemiz gerekiyor. Avrupa pazarında daha fazla var olmak, daha fazla ürün satmak istiyorsak modern dağıtım kanallarına yönelmek zorundayız. Büyük zincirlere, Cash & Carry mağazalara yönelmek bana göre elzem. Veri satın almamız gerekiyor.”

Haluk Okutur aday olmayacak

İHBİR’de Kazım Taycı’nın adaylığını açıklamasının ardından gözler mevcut başkan Haluk Okutur’a çevrildi. Simit Sarayı’nın kurucu başkanlarından olan Okutur’un aday olmama kararı aldığı kulislerde konuşuluyor. Taycı’nın listesinin seçime tek liste olarak girmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Markalı üretici indirim marketlere karşı ezildi

İndirim marketlerin kendi markalarını çıkarmasının büyük bir karışıklığa yol açtığını kaydeden Başhan Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Memiş, “İndirim marketler çok yüksek akım yapıyor, rekabet güçleri yüksek. O yüzden bizi ezdiler. Bakliyat temel tüketim maddesi olduğu için en ucuz ürün grubu ve karlılık yok. Pakete girdiğinde maliyeti artıyor. İndirim marketlerine fiyat veremiyoruz. Ürünlerde fiyat farkları var ama kalite farkı yok. Tüketici bilinçli olursa en uygun fiyata kalite ürün alabilir” dedi.

Suudi Arabistan ambargosu 1 aya kalkabilir

Ortadoğu ülkeleri kendileriyle çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Haliç İnternational Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Çakır, “Mısır ve Suudi Arabistan da açılırsa ihracatımız daha da artar. Suudi Arabistan'a re-export ile Türk ürünlerini gönderiyoruz. Görüştüğümüz Suudi Arabistanlı yetkililer 1 ay sonra ambargonun kalkacağını, pazarın açılacağını söylüyor. Pazar açıldığı anda eski ticaretimize döneceğiz” diye konuştu.